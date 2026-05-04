Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladı: Kurban Bayramı tatili uzatıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını da açıklayan Erdoğan'ın konuşmasında, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik tepkiler öne çıktı.
Kaynak: AA
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat sürdü.
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK
Erdoğan, 26 Mayıs Salı günü öğleden sonra başlayacak Kurban Bayramı tatiline 1,5 gün daha eklenmesine karar verildiğini duyurdu.
Bayram tatili öncesindeki Pazartesi tam gün ve Salı öğleye kadar olan kısmın da idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili 9 güne çıktı.
Erdoğan'ın açıklamasının satır başları şöyle:
- (Güneydoğu'daki sağanak ve fırtına) Tarım ve İçişleri Bakanlarımız sahadaki birimlerimizle durumu takip etmekte, hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir.
- Türkiye, belirsizliğin arttığı, insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü, en istikrarlı ülkesi olarak adından söz ettirmektedir.
- Bugün artık her alanda kendi ayakları üstünde durabilen, bunun da ötesine geçerek dostlarına, kardeşlerine yardım edebilen bir Türkiye vardır.
- İstihdam tarafında istatistiklerin umut verici olduğunu görüyoruz. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1'e geriledi.
- İstihdam oranımız 0,3 puan artarak yüzde 48,5'e yükseldi.
- Son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair yine Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit oluyoruz.
- Türkiye'ye yönelik stratejik şaşılık, maalesef Birliğin pek çok kurumunda hem de çok bariz biçimde varlığını muhafaza ediyor.
- Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmalıdır.
- Avrupa Birliği, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli, bunu hor kullanmamalı, bunu zora sokacak eylem ve söylemlerden imtina etmelidir.
- Unutulmasın ki ne Türkiye eski Türkiye'dir, ne de dünya eskisi gibi Batılı devletlerin nüfuz alanına sıkışmış haldedir.