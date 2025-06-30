Erdoğan, kabine toplantısı sonrası konuştu: "Eski sistem tartışmaları, eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Saray'da gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sağlıktan dış politikaya çevreden, sanayi ve teknolojiye çalışma hayatından, ticarete kritik noktaları toplantımızda ele aldık. Burada öncelikle bir hususa dikkat çekmek istiyorum.

16 Nisan 2017 halk oylamasıyla milletimiz tarafından kabul edilen 24 Haziran 2018 seçimleri ile birlikte fiilen hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminde geçen hafta 7 yılı geride bıraktık.

Türkiye'nin 2 asıra yaklaşan yönetim sistemi tartışmalarına noktayı koyan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi salgından, savaşlara, depremden, sellere, kadar son 7 yıldaki birçok İmtihanı alnının akıyla vermiştir. Özellikle kriz dönemlerinde yeni hükümet sistemimizin stratejik değerini ve devletimize sağladığı avantajları çok daha net görüyoruz.

Hızı, etkin karar alma ve uygulama mekanizmaları ile devlette koordinasyonu en üst seviyede tutan mimarisi ile siyasi ve toplumsal istikrarı güçlendiren tasarımıyla, vesayet odaklarının müdahalesine kapalı yapısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin karşılaştığı tehdit ve sınamaları suhuletle yönetmesini kolaylaştırıyor.

Sistem oturdukça eski alışkanlıklar da değişmeye başladı. Yeni yönetim modeline karşı ilk etapta şahit olduğumuz kimi bilgisizlikten, kimi art niyetten kaynaklı direnç önemli ölçüde kırıldı.

Yerini güvene bıraktı. Allah'ın izniyle bundan sapma veya geriye dönüş olmayacak. 14 28 Mayıs seçimlerinde milletimiz tavrını bir kez daha ortaya koymuştur.

"ACI BİR HATADIR"

Şahsımız ve ittifakımızla birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de sandıkta Güven tazelemiştir. Parti içi kavgalardan başını kaldıramayan muhalefetin gündem saptırma amacıyla sık sık başvurduğu eski sistem tartışmaları eski Türkiye'nin tozlu raflarında kalmış acı birer hatıradır.

Eski Hal muhaldir Türkiye'yi kelebek ömürlü koalisyonların sembolü olduğu eski istikrarsız günlerine bir daha kimse geri götüremeyecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kökleştikçe Türkiye'ye Yüzyılı’nın inşası inşallah daha da hızlanacak."

"ASLİ GÜNDEMİMİZDEN KOPMUYORUZ"

Muhalefet ne yaparsa yapsın biz asli gündemimizden kopmuyoruz. Sadece son 2 hafta gerçekleştirdiğimiz iç ve dış programlarımızın özeti bile ne demek istediğimi anlamak için kafidir. 18 Haziran'da Süper Lig'e yükselen takımlarımızı külliyemizde misafir ettik.

Bir üst lige çıkan sporcularımızı bir kez daha tebrik ediyorum. 49 bin 56 yeni konut ve işyerini hak sahiplerine teslim etmek üzere 19 Haziran'da Kahramanmaraş'taydık. 250 bininci afet konutuyla yeni bir aşamaya taşıdık. Yıl sonuna kadar 203 bin ilave bağımsız bölümünü tamamlayarak 453 bin konut ve işyerinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Başta Cenab İlham Aliyev olmak üzere depremin ilk gününden itibaren ülkemizin yardımına koşan Azerbaycan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.

2024-2025 eğitim öğretim yılının sona erdiği 20 Haziran'da tertip edilen zirvede karne sevinci yaşayan evlatlarımıza tebriklerimizi ilettik. Tüm evlatlarımızın gözlerinden öpüyor ailelerini, öğretmenlerimizi ve maarif ordumuzun tüm neferlerini bir kez daha kutluyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinden teşrif eden misafirlerimizle İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında bir araya geldik. Nüfusu 2 milyarı bulan İslam aleminin vahdet ve uhuvvet bilinciyle hareket etmesinin önemini vurguladık.

"Muhalefet aksini iddia etse de tarım alanında çok iyi bir ivme yakaladık. Bunda çiftçimize verdiğimiz destek ve teşviklerin çok büyük payı var"