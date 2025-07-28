Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuştu: Özel'e "Ankara merkezli siyaset yap" çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Saray'daki toplantı, saat 14.10'da başladı.

Toplantı, 2 saat 15 dakika sürdü.

Toplantının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Eurofighter' çıkışına ilişkin "Şayet doğruysa muhalefetin yerlileşmesi ve millileşmesi açısından elbette kıymetli bir adımdır" yorumunda bulundu.

"Dünyanın hemen hiçbir siyasi partisinde olmayan kendi ülkesini kötüleme alışkanlığından muhalefetin kurtulması bizi sadece memnun eder" diyen Erdoğan, "Bunun somut işaretlerini görürsek, hiç merak etmesinler. Onları teşekkür dilenme zahmetinde bırakmaz, kendilerini takdir ve tebrik etmekten asla yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar, yeter ki Ankara merkezli siyaset yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, orman yangınlarına dair ise itfaiyeler birimlerinin büyükşehir belediyeleri tarafından yürütülmesi gerektiğini belirterek kalan 51 şehirde örgütlenmeyi AFAD aracılığıyla yapacaklarını söyledi.

"YETER Kİ ANKARA MERKEZLİ SİYASET YAPSINLAR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Terörsüz Türkiye sürecine dair güncel durumu görüştük. Aklıyla emeğiyle, alın teriyle Türkiye Yüzyılı'na destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ana muhalefet partisinin genel başkanının kameralar önünde şikayet ettiği ülkesine kapalı kapılar ardında sahip çıktığını iddia etmesi, şayet doğruysa muhalefetin yerlileşmesi ve millileşmesi açısından elbette kıymetli bir adımdır. Biz bundan kesinlikle rahatsız olmayız. Dünyanın hemen hiçbir siyasi partisinde olmayan kendi ülkesini kötüleme alışkanlığından muhalefetin kurtulması bizi sadece memnun eder. Bunun somut işaretlerini görürsek, hiç merak etmesinler. Onları teşekkür dilenme zahmetinde bırakmaz, kendilerini takdir ve tebrik etmekten asla yüksünmeyiz. Yeter ki Türkiye partisi olmayı başarsınlar, yeter ki Ankara merkezli siyaset yapsınlar. Yeter ki bu ülkeye ve millete zarar vermekten vazgeçsinler.

"SÜREÇ FARKLI İKBAL HESAPLARINA KURBAN EDİLEMEZ"

Süreç ilerledikçe soru işaretleri kaybolmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Bölgemizde bir iyimserlik hakim. Biz bu umutları boşa çıkarmamak için çabalıyoruz. Meclis'teki tüm siyasi partilerin sürece katkı vermesini istedik. MİT Başkanımız geçen hafta siyasi partileri ziyaret etti.

Türkiye, terör prangasından kurtulma mücadelesi, farklı ikbal hesaplarına kurban edilmemelidir. Ama bu konuda işi yokuşa sürmenin mazereti olmaz. Siyasette pek çok şeyin kazası olur ama bu konuda süreci sulandırmanın mazereti olmaz. Bunu ne millet ne tarih affeder. Süreç ana muhalefet partisi için bulunmaz bir fırsattır. Ana muhalefetin tarihin doğru tarafında konumlanması milletimizin de beklentisidir. Terörsüz Türkiye süreci bunun için önemli bir referans olacaktır.

"İTFAİYECİLİK, BÜYÜKŞEHİRLERİN İŞİDİR"

30 Büyükşehirimiz var. İtfaiyecilik, büyükşehirlerin işidir. Büyükşehirler, itfaiye birimlerini en ideal şekilde kurmak suretiyle bu işi üstelenecektir. 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilimizde bundan böyle AFAD'ımızla bu işi örgütleyeceğiz."