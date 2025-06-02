Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün (2 Haziran Pazartesi), AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı saat 16.00'da başladı.

Toplantı 1,5 saat sürdü.

Toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kabine toplantısının ardından Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Daha iki yıl öncesine kadar beyaz gömlek giyerek video çekenler, gırtlak gırtlağa gelerek her gün maşetleri süslüyor.

Cumhurbaşkanı kabinesi olarak iki senedir ülkemize hizmet ediyoruz.

Şurası bir gerçek ki Türkiye her türlü meselesini çözecek demokratik olgunluğa sahiptir.

Ne kadar çetrefil olursa olsun, Türkiye'nin hiçbir sorunu çözülmez değildir. 23 yıllık kazanımlar sayesinde demokrasimiz her türlü sorunu tartışacak ve çözecek yetkinliğe sahiptir.

Çözüm yerine sorunun parçası olmakta ısrar edenleri milletimize havale ediyoruz.

İSTANBUL'DAKİ RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ

Bugün İstanbul'da Rusya Ukrayna heyetleri bir araya geldi. Çok çok muhteşem bir buluşma oldu. Bu buluşma neticesinde esir değişimleri binin üzerine çıktı. Bunun dışında gerek Rusya gerek Ukrayna tarafında bazı cesetlerin birbirine iade mümkün oldu.

En büyük arzum Putin ve Zelenski'yi bir araya getirmek. İstanbul'u bir barış merkezi haline getirelim istiyoruz.

Nüfus artış hızımızı yeniden olması gereken seviyeye çıkarmak için gerekli adımlar atacağız. Küresel zorbalığa dönüşen cinsiyetsizleştirme politikalarıyla mücadelemiz devam edecek.

A JET SURİYE'YE SEFER DÜZENLEYECEK

Enerji konusunda çok yakında müjdeli haberlerimiz olacak. A Jet firmamız Suriye'ye düzenli seferler düzenleyecek. Suriye istikrara kavuştukça bölgedeki ülkeler bundan karlı çıkacaktır.