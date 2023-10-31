Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, uzun bir aranın ardından bugün Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, uzun bir aranın ardından bugün Beştepe'de toplandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıyor. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü, manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık.

İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenimiz, donanmamızın gücünü göstermesinin yanında stratejik önemli mesajlar da içeriyordu.

Cumhuriyeti salonlara hapsedenlere Cumhuriyet adına ülkede yıllarca cumhur karşıtlığı yapanlara tarihi yıldönümün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Gazi'nin mirasını yaşatan millete hizmet edenlerdir. Yalan bilgiler yayanlara en güzel cevabı bu kutlamalarla verdik. Cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere, bu tarihi yıl dönümünün nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Milleti dışlayan, milletin olmadığı soğuk törenler yerine Cumhuriyetimizi ruhuna uygun şekilde, halkımızla omuz omuza kutladık.

Türkiye hayatta kalabilmek için başta savunma sanayii olmak üzere her alanda güçlü olmak zorundadır. Kimseye düşman olmadan ordumuzu güçlendireceğiz."

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