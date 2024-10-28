Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 2 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine'de alınan kararlarla ilgili açıklama yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

- Bugünkü kabine toplantımızda yine çok geniş bir yelpazede ülkemizin ve bölgemizin gündemindeki meseleleri ele aldık. Güvenlikten terörle mücadeleye, ulaştırmadan dış politikaya, her konuda kabine üyelerimizle kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.

- Merkez Bankamızın rezervlerinden ihracata, turist sayısından istihdama kadar her alanda gözle görünür artış söz konusu. Avrupa ve Amerika dahil tüm dünya ile birlikte ülkemizin de baş ağrısı olan enflasyonda düşüş başladı. Faiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı ve kalkıyor. İnşallah bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere kesinlikle göz açtırmayacağız.

-Etiket oyunlarıyla, piyasa manipülasyonlarıyla ceplerini doldurmaya çalışanların tepesine bindik, biniyoruz ve bineceğiz. Kıymetli arkadaşlar, burada bir hususu açık ve net ifade etmek durumundayım. Türkiye'de maalesef enflasyondan nemalanan bir kesim var. Bunlar üretmeden, ter dökmeden, riske girmeden, konforlu bir alanda paralarına para katmaya alışmışlar.

- TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısının zamanlamasının ve seçilen hedefin tesadüf olmadığı açıktır. Örgütün kimin maşası olduğunu yeniden gösterdi. Bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık. Bizim terörden alacağımız bir mesaj yoktur.

- Terörü kaynağında kurutma stratejisinden bir adım geri atmayacağımız. Terör Türkiye hedefimizden de kopmayacağız. Terör yıllarca siyasiti yönlendirmek için bir aparat olarak kullanılmıştır. Aynı senaryonun tekrar sergilenmesine sessiz kalmayacağınız.