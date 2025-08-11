Erdoğan, Kabine toplantısının ardından konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.57'de başlayan Kabine Toplantısı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda, "Terörsüz Türkiye" süreci ve yeni dönemin yol haritası değerlendirildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

Sözlerine Balıkesir depremi ve kentsel dönüşüm konusuyla başlayan Erdoğan, "Hükümetimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere, yapı stokumuzun yenilenmesi noktasındaki gayretleri bilinmektedir ancak bu merkezi idarenin tek başına altından kalkabileceği bir yük değildir. İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve elbette şehir sakinleri el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhuyla yürütmemiz şart. Bu konuda artık mutabakat oluşmalı. İdeolojik yargılar terk edilmeli. Herkes elini taşın altına koymaktan kaçmamalıdır. Biz bunu sağlamak için her türlü işbirliğine açığız" dedi.

Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'in ölüm yıldönümü nedeniyle de mesaj veren Erdoğan, "Bugün henüz 15 yaşındayken şehit olan Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 8. yıl dönümü. Vatan için, bayrak için toprağa düşen bu iki kahramanımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes emanetlere sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz" dedi.

Erdoğan, "Geçen hafta bu hedefe giden yolda anlamlı bir adım daha atıldı" diyerek Meclis'te kurulan komisyonla ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefet partilerinin de katılımıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in süreci sahiplenmesi ve desteklemesi bakımından son derece kıymetliydi. Bu sahiplenmenin gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Komisyonun ilk iki toplantısında kararların oy birliği ile alınması ise ümit verici bir başka gelişmeydi. Bu yapıcı yaklaşımın sürdürülmesini temenni ediyoruz. İlk günden beri bu konuda tavrımız gayet nettir. Milli meselelerde, milli duruş sergilemesi siyaset kurumunun millete karşı görevidir. Türkiye hepimizin ortak yurdudur. Bu devlet Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Alevi'si ve Sünni'siyle 86 milyonun her bir ferdinin devletidir. Her karşısında bir şehidin yattığı bu topraklar bizim ebedi vatanımızdır. Siyasi görüşlerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz, fikirlerimiz farklı olsa bile hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin asli sahipleriyiz, aynı evin fertleriyiz. Ne farklılıklarımız ne siyasi rekabetlerimiz ne de günlük tartışmalar bunun önüne geçemez, geçmemelidir, hiçbirimiz buna izin vermemelidir. 86 milyonun bekasını, güvenliğini, huzurunu ve istikbalini ilgilendiren böyle bir meselenin çözümünde sorumluluk sahibi herkesin katkısını, desteğini, yol gösterici eleştirisini bu bakımdan ayrıca önemsiyoruz. Komisyon çalışmalarında ehem mühim tercihinin çok iyi yapılması. Süreci enfekte edecek söylemlerden uzak durulması şüphesiz çok mühimdir. Milletin yeşeren umutları ümit ederiz gündelik siyasetin mevzi kazanma hesaplarına dileriz kurban edilmez. Terörden kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır. Komisyonun üzerine düşeni layıkıyla yapacağına inanıyorum."