Erdoğan kaçak dövüşüyor

CHP Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürt sorunuyla ilgili açık bir tavır almadan "kaçak dövüştüğünü" savunuyor. Kürt sorununun ancak Türkiye’de demokrasinin sağlanması ile çözülebileceğini kaydeden CHP’liler, “Türkiye’de hukuksuzluklar devam ederken belediyelere kayyum atanırken bin 649 kişi HDK soruşturması geçirirken kimse demokrasi naraları atamaz” değerlendirmesinde bulunuyor.

CHP’nin Kürt sorunuyla ilgili pozisyonunun 40 yıldır değişmediğini ifade eden CHP kaynakları, “AKP ve MHP’nin süreci nasıl ilerlettiği konusunda kimsenin bir fikri yok. Çözümün tek merkezi TBMM’dir, artık süreçte Meclis daha aktif hale getirilmelidir” diyor.

BAHÇELİ’NİN MESAJLARI

TBMM’de kurulacak bir komisyonda partilerin birlikte çalışması gerektiğini belirten CHP’liler, “ Biz, sürecin ne aşamada olduğuna yönelik Devlet Bahçeli’nin şifrelerini okumak zorunda değiliz. Şifrelerle siyaset yapmasınlar” değerlendirmesini paylaşıyor. Ankara’da, Kürt sorununun çözümü için adımlara yönelik tartışmalarla birlikte yürüyen Anayasa tartışmaları da CHP’deki önemli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. CHP’nin AKP ile hiçbir koşulda Anayasa değiştirme sürecinin içinde yer almayacağını kaydeden CHP kaynakları, “Elbette Anayasa değişikliğini konuşacağımız günler gelecek. Ancak o gün Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu olacak” iddiasında bulunuyor.

DİZAYN ÇABASI

İktidarın CHP’li belediyeler ve CHP’li siyasetçilere yönelik yargı ablukası ise “AKP’nin CHP ile yarışamayacağının itirafı” olarak değerlendiriliyor. AKP’nin hemen her kriz ve seçim döneminde muhalefeti dizayn etme çabasına giriştiğini dile getiren CHP kaynakları süreçle ilgili, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışacağı adayı kendisi belirlemek istiyor. Biz de buna karşı ön seçim yapıp kendi adayımızı ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. İktidar korkuyu büyüttükçe biz, umudu büyütmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Aday Adayı Ekrem İmamoğlu 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimin ardından il gezilerine devam edecek. CHP’de önseçime katılımı arttırmaya, üyelerin en az yarısının sandığa gitmesini sağlamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekonomik krizin insanların bir yerden bir yere gitmesini zorlaştırdığı gerçeğinden hareketle üyelerin kayıtları başka bir kentte olsa dahi yaşadıkları yerde oy kullanabilmesine izin verilecek. Genel Başkan Özel’in Manisa’da oy kullanacağı bildirildi.

CHP Genel Merkezi, CHP eski milletvekili Gürsel Tekin’in, kararsızları hedef alarak parti kuracağı yönündeki açıklamasına yorum yapmıyor. SHP’nin yeniden kurulacağı yönündeki iddialar ise CHP’lilerce, “SHP’yi Türkiye’de yeniden kurabilecek tek kişi Murat Karayalçın’dır. Onun da tavrı çok net. Bizim tek hedefimiz, AKP, MHP ve HÜDAPAR blokunu ülkeden göndermek” ifadeleriyle yanıtlanıyor.

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DEM PARTİ ZİYARETLERE BAŞLADI

DEM Parti, Öcalan'ın çağrısı sonrası siyasi parti ziyaretlerine başladı. Dün ilk olarak Meclis'te EMEP ile görüşen DEM Parti yetkilileri, daha sonra CHP'yi ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmeye DEM Parti'den Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatimoğulları yer aldı. Görüşme sonrası Özgür Özel ile Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hatimoğulları: "Bu çağrının akabinde bu sürecin yasal ve hukuki bir zemine kavuşması için kimi ortamların hazırlanması çok kıymetli ve önemli olacaktır" dedi. CHP Genel Başkanı Özel ise açıklamasında, "Biz Kürt sorununu inkar etmeyen, Kürt sorununu dışlamayan aksine Kürt sorunu kapsayan ve çözecek olan bir demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz. Ve parlamentoda bu sorunla ilgili çalışma başladığında biz görevimizi yerine getirmiş bir şekilde orada olacağız” diye konuştu.