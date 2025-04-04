Erdoğan kanıt göstermeden konuştu: “2 Nisan’da AVM’ler daha hareketliydi”

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin de desteklediği 2 Nisan boykotunun etkili olmadığını savundu.

Erdoğan, "2 Nisan’da alışveriş merkezleri çok daha hareketli bir süreç geçirdi" ifadesini kullandı ancak sözlerini destekleyecek resmi bir veri ortaya koyamadı.

Erdoğan, İstanbul'da Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'ye yönelik çağrısına ilişkin bir soruya "Şu anda terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde sürüyor. Gelişmeler, ülkemiz ve bölgemizin lehine. CHP'nin teröre ilişkin attığı adımlar sizleri yanılatmasın. Sonra neticesi ne oldu, bunları hep beraber yaşadık. Biz bunları Gezi’de de gördük. Son gelişmelerde de CHP’nin teröre yönelik attığı adımlar da tutmadı, tutmayacak. Türkiye dipdiri ayaktadır. Cumhur İttfakı Türkiye'nin her şeyidir" ifadeleriyle yanıt verdi.

Erdoğan, 2 Nisan'daki boykotun sorulması üzerine ise kanıt vermeden konuştu.

"AVMLER HAREKETLİ BİR SÜREÇ GEÇİRDİ"

Erdoğan, şunları söyledi:

“Onlar 2 Nisan’ı tarih olarak ilan ettiler. Ama 2 Nisan’da gördüğünüz gibi alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı. Tam aksi çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Demek ki bu ülkenin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor."

"BAHÇELİ'YLE YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesaisine başlamasına dair de konuşan Erdoğan, "Az önce kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Allah Devlet Bahçeli dostumuza sağlık, sıhhat , afiyet versin. Çünkü yapacağımız daha çok şey var" dedi.