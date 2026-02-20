Erdoğan: Kapımız şehrine hizmet etmek isteyenlere sonuna kadar açıktır

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kapıları herkese açıktır, bizim kapımız ülkesine, milletine ve şehrine hizmet etmek isteyenlere sonuna kadar açıktır" dedi.

Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Cemre Vakfı'nın çalışmalarına değinerek başlayan Erdoğan, afetler konusundaki farkındalıkları için vakıf üyelerine teşekkür etti.

Bugün dünyanın çevre ve iklim konusunda ciddi sınamaların eşiğinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, çevrenin hızlı bir biçimde kirlendiğini vurguladı. Erdoğan, kirliliğin ürkütücü boyutta olduğunu kaydetti.

"AĞAÇLANDIRMA KONUSUNDA DEVRİM YAPTIK"

İklim ve çevre krizini görmezden gelmenin mümkün olmadığını söyleyen Erdoğan, başta gençler olmak üzere herkesin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti. AKP'li Cumhurbaşkanı "Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

Çevre projelerinde asla siyasi bir ayrım içerisinde olmadıklarını savunan Erdoğan, belediye başkanlığı dönemine işaret ederek, "Çöp dağlarının patladığı İstanbul'u ülkemizin en temiz şehirlerinden biri haline getirdik" şeklinde konuştu. Erdoğan, ağaçlandırma konusunda ise adeta bir devrim yaptıklarını söyledi.

