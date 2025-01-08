Erdoğan karar aldı: Koza Altın'ın adı değişiyor

Koza Altın, şirketin ticaret unvanı olan Koza Altın İşletmeleri'nin Cumhurbaşkanı kararı ile, "Türk Altın İşletmeleri AŞ" olarak değiştirileceğini açıkladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamaya göre, isim değişikliği ilgili izinler ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayıyla Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil ve ilan edilecek.

Koza-İpek Holding ve iştiraklerine 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından 'FETÖ iltisakı' gerekçesiyle el konmuştu.

Koza Altın İşletmeleri’nin tamamı Ağustos 2024’te Varlık Fonu’na devredilmişti.