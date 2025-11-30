Erdoğan karşıladı, Bahçeli kızdı

Papa 14’üncü Leo, Türkiye ziyaretinin İstanbul ayağında görüşme trafiği yoğun oldu.

Papa, Ankara ve İznik’in ardından İstanbul’da bazı dini tören ve toplantılara katıldı. Papa’nın dün ilk durağı Sultanahmet Camisi oldu. Sabah saat 09.00 sularında camiye gelen Papa’yı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile, İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel karşıladı.

Sultanahmet Camii C kapısından içeri doğru yürüyen Papa, camii girişinde uyarı dikkate alarak ayakkabısını çıkardı. Ziyareti yaklaşık yarım saat sürdü. Papa 14. Leo’nun ikinci durağı Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi oldu. Burada yerel kiliselerin liderleri ve Hristiyan toplulukları ile toplantıya katıldı. Fener Rum Patriği I. Bartholomeos da toplantıda yer aldı. Papa, öğleden sonra Aya Yorgi Kilisesi’nde "Şükür Duası" etkinliğine katıldı.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun ziyareti MHP lideri Bahçeli’yi rahatsız etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Papa’nın Türkiye ziyaretine çok sert tepki gösterdi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yalçın, "Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmekte. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır” dedi.

Yalçın bu bağlamda Bahçeli’nin Kuruluş Orhan dizisinin senaristini arayarak dizinin izlenmesini tavsiye ettiğini söyledi.

Ziyaret nedeniyle İstanbul’da önceki akşam ve dün çok sayıda metro ve otobüs seferleri değiştirildi. Bazı duraklar kapatıldı. Yağmurun etkisiyle trafik kent halkına zor anlar yaşattı.