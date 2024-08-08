Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Al Sani, daha sonra baş başa görüşmeye geçti. Görüşme, 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, İsrail’in Filistin topraklarındaki saldırıları, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani ile görüşmesinde son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini ifade etti.

ORTADOĞU'DAKİ GERİLİM

Erdoğan görüşmede İsrail’in Hamas Lideri Haniye suikastıyla ateşkese niyetli olmadığını bir kez daha ortaya koyduğunu, Türkiye’nin bölgeye kalıcı barış ve huzuru getirici çözüm için çalışmaya devam ettiğini, Katar ile birlikte sonuç alıcı gayretleri artırma niyetinde oldukları vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in hem Filistin toprakları hem de Lübnan’daki saldırıları ile bölgede gerilimi artırmaya çalıştığını, son günlerde iyice artan İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun etkin adımlar atması gerektiğini belirtti.