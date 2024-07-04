Erdoğan, Katar Emiri Hamed Al Sani ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Güncel 04.07.2024 10:54 Giriş: 04.07.2024 10:54

Güncelleme: 04.07.2024 10:57 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA