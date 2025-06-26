Erdoğan, Katar Emiri ile görüştü: "Katar'ın egemenliğini ihlal eden" her türlü saldırıyı kınadı

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri ve bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede İran'ın Katar'daki ABD'de üslerini hedef almasından sadece birkaç gün sonra yapılan görüşmede Katar’ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ifade etti.

Erdoğan, İran ile İsrail'in fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükûnetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi.

İletişim Başkanlığı görüşmeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin, Katar’ın egemenliğini ihlal eden her türlü saldırıyı kınadığını ve ülkemizin her zaman Katarlı kardeşlerinin yanında olacağını ifade etti.

NATO Zirvesinde İran ile İsrail arasındaki askeri tırmanma ile ilgili muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanımız, tarafların fiili ateşkese uyması ve sağlanan sükûnetin kalıcı kılınmasını temenni ettiğini dile getirdi."