Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Güncel
  • 17.12.2024 20:46
  • Giriş: 17.12.2024 20:46
  • Güncelleme: 17.12.2024 20:51
Kaynak: DHA
Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile bir araya geldi
DHA

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detaylarına dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı. Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği ve üniter yapısının korunması için Suriye halkı ve yönetiminin yanında olduğunu, ülkenin yeniden imar sürecinde uluslararası toplumun iş birliği yapması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin kendi milli güvenliğini korumak ve Suriye’deki istikrarsızlığın acilen son bulması için tüm terör örgütleri ile mücadele ettiğini ve bunun süreceğini belirtti.

Erdoğandan von der Leyene Suriye çağrısı: "Geri dönüşler için yeni projeleri bekliyoruz"
BirGün'e Abone Ol