Erdoğan, "katil, zalim, darbeci" dediği Sisi’yle görüşmek için Mısır’a gidiyor

Mısır'da, İhvan'ın iktidardan çekilmesiyle sonuçlanan sürecin ardından mevcut Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettahel-Sisi ile gerilimli bir dış politika izleyen ve Sisi'yi "darbeci" sözleriyle sık sık eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Mısır'a gidiyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce hakkında "darbeci" dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Mısır'a gidiyor.

Bugün gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak olan Erdoğan, ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kamera karşısına geçecek.

Erdoğan, 12 yılın ardından gittiği Mısır ziyaretinde, Sisi tarafından "heyeti onuruna" verilen resmi yemeğe de katılacak.

Mısır'da İhvan'ın iktidardan çekilmesiyle sonuçlanan sürecin ardından Abdülfettahel-Sisi ile gerilimli bir dış politika izleyen Erdoğan, Sisi'yi 'katil', 'zalim', 'darbeci' sözleriyle eleştirmiş, "Onunla (Sisi) aynı masaya oturmam" demişti.