Erdoğan, "katliam" teklifini savundu: Taviz yok, bu işi bitireceğiz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan katliamının önünü açacağı kaygılarıyla eleştirilen kanun teklifine ilişkin, "Asla taviz yok, inşallah bu işi bitireceğiz" dedi. Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyleyen Erdoğan, "Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın" diye konuştu.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye Büyük MilletMeclisi (TBMM) Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Hayvan katliamının önünü açacağına yönelik kaygılarla tepki çeken yasa teklifine yönelik tepkiler sürerken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın" sözleriyle düzenlemeyi savundu.

MECLİS TATİLE GİRMEDEN YASALAŞAK

Partisinin bugünkü grup toplantısında gündeme ilişkin pek çok başlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, konuşmasının son bölümünde ilgili yasa teklifinin Meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi.

"Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir modern şehrinde göremeyeceğiniz bir durumla karşı karşıyayız" diye konuşan Erdoğan, "Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Bizim bu isteklere bu arzulara bu feryatlara sessiz kalmamız düşünülemez" dedi. Erdoğan, "Asla taviz yok, inşallah bu işi bitireceğiz" diye konuştu.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var. Dünyanın hiçbir modern şehrinde göremeyeceğiniz bir durumla karşı karşıyayız. Milletimiz bizden bu sorunu çözmemizi istiyor. Bizim bu isteklere bu arzulara bu feryatlara sessiz kalmamız düşünülemez. Daha önce de ifade ettim, hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkmasın. Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine, Gazze'de sayısı 40 bini aşan masum insanın katledilmesine sesini çıkarmayanlar kalkıp da bize merhametten bahsetmesin. Dağdaki eli kanlı katil sürülerine methiyeler düzenler, kimse kusura bakmasın ama bize vicdan ve merhamet nutku çekemez.

"HAYVANSEVERLERDEN GÜÇLÜ DESTEK BEKLİYORUZ"

Komisyonda kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin üstüne yürüyen karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir. Yüreği yaralı bir anneyle empati kuramayan başka canlılarla nasıl kursun. İnsan sevmiyorlar ki bir köpeği nasıl sevsinler. Milletvekiline, hem de yüce Meclis çatısı altında katil diye bağıran da onu getirip o cesareti veren de millete karşı saygısızlık, edepsizlik yapmıştır.

Asla taviz yok, inşallah bu işi bitireceğiz. Meclis tatile girmeden Genel Kurul'a sunacak, taşkınlıklara prim vermeyecek, yasalaştırıp sokaklarımızı güvenli hale getireceğiz. Teklifin yasalaşması başlangıç. Önemli olan sahiplenme kampanyasıdır. Hayvanseverlerden başıboş köpekleri sahiplenme kampanyamıza güçlü destek bekliyoruz."

TEKLİF NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

17 maddelik teklifle belediyelere; kuduz, bulaşıcı hastalık veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olan hayvanlara ötanazi yapma, yani bu hayvanları öldürme yetkisi veriliyor.

Ancak sahipsiz hayvan popülasyonunun kamu güvenliği açısından tehdit oluşturması halinde sağlıklı hayvanlara da ötanazi yapılmasının yolu açılıyor.

Tepkiler üzerine 'ötanazi' kelimesi yasa teklifinden çıkarılsa da yaşam savunucuları bunun sadece bir 'kelime oyunu' olduğunu belirtiyor.

Maddede önergeyle yapılan değişiklik kapsamında atıf yapılan Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasında şu hüküm yer alıyor:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."

Önergenin gerekçesinde, bakımevine alınan hayvanların köpeklerle sınırlandırılmasının da amaçlandığı belirtiliyor.