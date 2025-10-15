Erdoğan, Kaymakamlar Kura Töreni'nde konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 110. Dönem Kaymakamlar Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İlkokuldan üniversiteye kadar üzerinizde emeği olan hocalarınıza saygılarımı sunuyorum. Her birinize Cenabı Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyor, görev yerlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Enez'den Şemdinli'ye, Şavşat'tan Datça'ya 81 ilimizin 922 ilçesi bizim için aynı önemde ve kıymettedir.

İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhebi ne olursa olsun 783 bin kilometrekarelik vatan toprağında herkes devletin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır.

"ENANİYET ZEHRİNİ BÜNYENİZDEN UZAK TUTMAK ZORUNDASINIZ"

Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, idari kabiliyet ve tecrübemiz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibi etrafından şekillenmiştir. Kaymakamlık dört duvar arasına sığmaz. Kapınıza kim gelirse gelsin, onun derdi ile hemdert olacak, sıkıntılarına çare bulmaya çalışacaksınız. Bu vazifeyi ifa etmek her babayiğidin harcı değildir.

Gerektiğinde uykunuzdan gerektiğinde ailenize ayırdığınız zamandan feragat edip ihtiyaç duyduğu her an vatandaşın yanında olacaksınız. Sizler devletin gören gözü, işiten kulağı olacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz.

Makamlar, koltuklar, ünvanlar bunların hepsi gelip geçicidir. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan meselesidir. Aslolan bu sınavı geçmek, geride yad edilecek hizmetler bırakabilmektir. Kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız."