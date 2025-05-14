Erdoğan: Kayyum uygulamaları yeniden istisna haline gelecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

PKK'nin fesih kararına ilişkin konuşan Erdoğan, örgütün aldığı kararla ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım attığını söyledi ve ekledi: "Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da fesih ve silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahiptir."

Önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara işaret eden Erdoğan, "Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır. Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde kalan hususları konuşmak, ilerletmek siyasetin işi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalara değinen Erdoğan, "Yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir" dedi.

Belediyelere yönelik yetki konusunda düzenleme sinyali veren Erdoğan, kayyum atamalarının da yeniden istisna haline geleceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Grup toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerin vasıtasıyla çeşitli platformları üzerinden bizleri takip eden vatandaşların her birine sevgilerimi yolluyorum.

14 Mayıs 1950 ülkemizin demokrasiye geçtiği gündür. Tek parti CHP'si iktidardan düşmüş, milletin teveccühüyle Demokrat Parti ülke yönetimini devralmıştır. Halkımız tek parti faşizminin ardından Menderes ve arkadaşlarını tek başına iktidara taşımıştır. Rahmetli Menderes, döneminin CHP'sinin provokasyon siyasetine rağmen 10 yıl boyunca Türkiye'ye çok önemli hizmetler yapmıştır. İmam Hatipler onun gayreti ile açılmıştır. Yıllarca gariplikten fakirlikten yakasını kurtaramayan Anadolu köylüsü ayağındaki çarığı ilk kez onun zamanında çıkarmıştır. Başta Şehit Başbakanımızın Adnan Menderes olmak üzere demokrasimizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyoruz.

"YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİK"

Bölücü örgütün 'kendini fesih ve silahları teslim' kararı aldığını açıklamasıyla, 'Terörsüz Türkiye' çabalarımızda yeni bir safhaya geçmiş bulunmaktayız. Bu safha, birliğimiz, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme safhasıdır.

Türkiye Cumuhriyeti kendi meselesini, kendi vatandaşlarının iradesi ile çözebilme kapasitesine sahip olduğunu dosta ve düşmana göstermiştir. İttifak ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin geçtiğimiz ekim ayında ortaya koyduğu kapsayıcı duruş, bugüne uzanan hayırlı sürece vesile olmuştur.

"TERÖRÜN, SİLAHIN DEVRİ KAPANDI"

On binlerce vatan evladının terör iklimini bitirmek için biz de başbakanlık ve cumhurbaşkanlığımız dönemlerinde bir arayış içinde olduk. Maalesef bu arayışlarımızda saldırılarla sabote edildik. 40 yılı aşkın sürede Türkü, Kürdü ve milletimizin diğer kesimleri acı çekmiştir. Terör ekonomimize de ağır darbe vurmuştur.

Biz devlet ve millet olarak terörle sınandık. En ağır şekilde sınandık Bedelini ödedik, derslerini çıkardık ve nihayet bu musibetten tamamen kurtulma aşamasına geldik. Terörün, silahın, şiddetin, illegalitenin devri artık kapanmıştır. Şimdi bir kere şunu açık açık ortaya koymak gerekiyor. Güven, huzur ve refah içinde yaşamak ancak ve ancak milletçe birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle, kendi altyapımızı kurmakla mümkündür. Bunu başaramayan milletlerin ne hale düştüğünü hep birlikte görüyoruz. Ülkemizi nice badirelerden kurtardık.

"BAHÇELİ'YE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Örgüt aldığı kararla ortak gelecek mutabakatına uygun bir adım atmıştır. Örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da fesih ve silah bırakma sürecine katılması hayati öneme sahiptir. Türkiye'nin adının terörle değil, teknolojiyle, kültürle, sanatla anılmasını arzu ediyoruz. Gelinen nokta önemli bir başarı ise bunun sahibi 86 milyonun tamamıdır. Bu vesileyle terörsüz Türkiye gayretimizin bugüne gelmesinde emeğini yakinen bildiğimiz MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye şükranlarımı iletiyorum.

DEM Parti'de sürece yakından destek veren Sırrı Süreyya Önder başta olmak üzere eş başkanlara milletim adına teşekkür ediyorum. Sağduyulu söylemlerin önümüzdeki dönemde de aynen sürdürülmesini bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve diğer siyasi parti liderlerine de bu süreçteki yapıcı tutumları için takdirlerimi sunuyorum.

"SÖZLERİN TUTULUP TUTULMADIĞI TAKİP EDİLECEK"

(Terörsüz Türkiye) Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin verdiği imkanlar, sürecin bugüne kadar sorunsuz bir şekilde gelmesine hayati katkı sağlamıştır.

(PKK’nin feshi) Elbette asıl olan uygulamadır. Sözlerin tutulup tutulmadığının takibini, Milli İstihbarat Teşkilatımız titizlikle yapacaktır. Örgüt kendi üzerine düşenleri yerine getirdiğinde kalan hususları konuşmak, ilerletmek siyasetin işi haline gelecek. Herkesi, uçup kaçmadan, sağduyuyu elden bırakmadan, iyimser, ümitvar ama itidalli bir şekilde gelişmeleri takibe davet ediyoruz. Uluslararası girişimcileri, kazan-kazan anlayışıyla, ülkemizin ekonomik bakımdan bakir bölgelerine yatırım yapmaya çağırıyorum.

"KÜRESEL LİDERLİĞİMİZİ PEKİŞTİRECEĞİZ"

Petrol başta olmak üzere, tüm madenlerimizi süratle milletimizin emrine amade kılacağız. Güneydoğumuzun mümbit topraklarını, sulamadan tohuma her alanda verimli tarım projeleriyle buluşturup, gıda sektöründeki küresel liderliğimizi pekiştireceğiz.

Sadece güvenlik ve huzur bakımından değil, turizmden kültüre, yatırımlardan sosyal barışa kadar pek çok konuda yeni bir dönem bizi bekliyor.

"DOSTUM TRUMP'IN DESTEĞİNE GÜVENİYORUM"

Bölgemiz ve ötesinde de barış çabalarına aktif katkı veriyoruz. Bugün ülkemiz, barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde desteği, yardımı, arabuluculuğu aranan ülkelerden biri, hiç kuşkusuz, Türkiye'dir.

Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesini müteakip, 'Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını' açıklayan ABD Başkanı Sayın Trump’a teşekkür ediyorum.

İnşallah Gazze’yle ilgili de yakında yüreklere su serpen müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Gazze'de artık vahşet boyutuna varan insani trajediye son verilmesi amacıyla yürüttüğümüz çabalarda da dostum Trump'ın desteğine güveniyorum.

İBB'YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR

Yapılan işlerin, yolsuzluk ve haraç boyutuyla ilişkili organize suç vasfını aşarak, ülke güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştığı anlaşılıyor. İstanbul'da yürüyen soruşturma, bu çarpık tablonun en bariz ve belki de Cumhuriyet tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir suç organizasyonu örneğidir.

Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Büyükşehir ile ilçeler arasında yetki karmaşası var. Belediyelerdeki yetki paylaşımı gözden geçirilmeli. İl özel idaresinin de gözden geçirilmesi gerekiyor.

Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Yerel yönetim sistemimizin 'ıslah' edilmesinde, aksayan yanlarının giderilmesinde, sorunlu alanlara neşter vurulmasında fayda olduğuna inanıyoruz.

Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının da. yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz.

Meclis'teki partilerimize milletin hizmet beklentisini karşılayacak etkin yerel yönetim sistemi için ortak akılla çözüm geliştirmeyi teklif ediyoruz."