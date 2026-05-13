Erdoğan Kazakistan'a gidecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün (13 Mayıs Çarşamba) Kazakistan'a gidecek.

Erdoğan, bugün 11.30'da Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'ndan Kazakistan'a hareket edecek.

Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13-15 Mayıs tarihlerinde Kazakistan'a ziyarette bulunması nedeniyle dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.