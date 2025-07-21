Erdoğan kendisine çıkış yolu arıyor

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "AKP-MHP-DEM Parti" sözlerine ilişkin, "Türkiye’nin çıkarları yerine AKP’ye bir çıkış yolu aramak çok menfaatçi bir tutum ve bu hem sürece zarar verir, hem de onun karşısındaki kimse enayi değil" dedi.

Duruşmaların TRT'den canlı yayınlanmasına Erdoğan’ın yanaşıp yanaşmayacağı sorusuna Özel, "Yanaşırsa yanaşır, ittifak ortağıyla ters düşmeyecekse yanaşacak mecbur" dedi.

Medyascope'a konuşan Özel’in açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

"Aslında biz bir çağrı yapmıyoruz. Erdoğan kendi siyasi çıkarlarını ülkenin ortak menfaatlerinin önüne koyduğu için buna itiraz ediyoruz. Normal şartlarda, bütün dünyada bu tip sorunlar çözülürken bir ulusal mutabakata ihtiyaç var. Bunun için de toplumun hiçbir kesiminin, hiçbir partinin dışlanmaması lazım.

CHP bulunduğu çok zorlu şartlara, uğradığı baskılara, gördüğü zulümlere rağmen tarihsel tutarlılığını sürdürüp bu sürece olumlu katkı vermek istediğini ifade ediyor. Biz bu sürece bir çıkar ilişkisi, parti çıkarı değil, ülkenin çıkarları olarak bakıyoruz. Erdoğan ise kendine bir çıkış yolu arıyor.

ANKARA SİYASETİ

‘Ekrem İmamoğlu’nun arkasından çekilmeliler, mitinglere son vermeliler, Ankara siyaseti yapmalılar’ gibi ifadelerini aracılar kanalıyla, zaman zaman alternatif kanallardan ulaşıyor. Ama bu böyle resmi kurulmuş bir diyalog kanalı değil. O ayrı bir şey ama şunu söyleyelim, biz mitingleri boşuna yapmıyoruz.

Bu kadar zulüm varken bizim sessiz kalmamız, duyarsız kalmamız ya da toplumdaki bu öfkeyi, tepkiyi örgütlemememiz düşünülemez. Ama örneğin tutuksuz yargılama ortamının sağlandığı, TRT’den ve isteyen tüm kanallardan sansürsüz özgürce bütün yargılamanın yayınlandığı bir ortamda belki CHP miting takvimini gözden geçirebilir. Zaten bu mitingler tepki mitingleri, eylem bunlar. Bizim amacımız arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturmak.