Erdoğan: Kıbrıs'ta federal bir çözüm mümkün değil

Kuzey Kıbrıs'ta "Barış Harekatı"nın yıl dönümü etkinliklerinde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz" dedi. Kıbrıs'ta kalıcı bir barışa ve çözümü sağlamaya hazır olduklarını savunan Erdoğan, "Türk tarafı, Rumlarla eşit olarak masaya oturmalıdır" ifadesini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta "Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" etkinliklerinde açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'ta devam eden çözümsüzlüğün sona ermesini istediklerini savunan Erdoğan, federal bir bir çözümün ise mümkün olmadığına inandıklarını söyledi.

"Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek hiçbir yere varılmaz" ifadelerini kullanan Erdoğan, Güney Kıbrıs yönetimini eleştirerek, "Adanın güneyinde şımarık bir zihniyet var" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz, sırt sırtayız. İktidar ve muhalefet olarak burada olmamız Kıbrıs'a verdiğimiz önemin göstergesidir.

Kıbrıs Türkü’nün varlığı, hakları ve hürriyeti için cesaretle savaşan gazilerimizin ellerinden öpüyor her birine şükranlarımı sunuyorum.

"KIBRIS TÜRKÜNÜN YALNIZ OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın ne için yapıldığını, Türkiye'nin böyle bir kararı ne için aldığını daima akılda tutmak zorundayız. Bakınız 1963 1974 yılları Kıbrıs Türkleri için adanın yüzde 3'lük bir kısmına hapsediildikleri, kan, gözyaşı, zulümle dolu bir dönem demekti. Kıbrıs Türk halkı hem kurucusu ve ortağı olduğu devletten dışlanıyor hem de eli kanlı EOKA'nın insanlık dışı baskı ve saldırılarına maruz kalıyordu. Adaya konuşlandırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücü bile cinnet furyasını durduramadı. Katliamın önüne geçemedi. 1974 yılına gelindiğinde Kıbrıs Türk'ünün varlığına kasteden insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı.

Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı.

1974 yılına gelindiğine Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı saldırılar zirveye ulaşmıştı. Tam 50 yıl önce bugün kahraman Mehmetçik, Kıbrıs Türkü'nün istiklaline vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı. İnsan olmak, vicdan sahibi olmak bize ne sorumluluk yüklüyorsa bu sorumluluğu yerine getirdik. Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığını gösterdik.

Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkünün geleceğe güvenle bakmasını sağlamıştır.

"ADANIN GÜNEYİNDE ŞIMARIK BİR ZİHNİYET VAR"

Adanın güneyinde şımarık bir zihniyet var. Geçenlerde Yunanistan Savunma Bakanı akla ziyan açıklamalar yaptı. Miçotakis'le görüştüm. 'Sataşma yapma' dedim, 'Düşünmüyorum' dedi. Son derece sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kere yıkanılmaz. Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.

Bugüne kadar çözümü samimiyetle isteyen, bunun için fedakarlıkta bulunan, riski alan, irade sergileyen taraf Kıbrıs Türkü ve Türkiye olmuştur. Türk tarafı, Rumlarla eşit olarak masaya oturmalı. Biz müzakereye, görüşmeye, Kıbrıs'ta kalıcı barışı ve çözümü sağlamaya hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada da bırakmayız."