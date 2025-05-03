Erdoğan, Kıbrıs'ta konuştu: Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya çalışanlar başarılı olamayacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada kısa bir konuşma yapan Erdoğan, "Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacaktır" dedi.

"Bugün bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına muhteşem bir eser daha kazandırıyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün bir kez daha KKTC'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu eser şölenine, bu tarihî ana tanıklık eden siz kıymetli kardeşlerimize hoş geldiniz, diyorum. Büyük bir coşku ve heyecan içindeyiz. Bugün Bu topraklara bir mühür daha vuruyoruz. Kıbrıs Türk halkına bir eser daha kazandırıyoruz.

Burada sıradan bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda irademizi, azmimizi, hürriyet sevdamızı da ilan ediyoruz. Cumhuriyet Yerleşkesi projemiz Kıbrıs'ın gurur kaynaklarından biridir.

"YENİ BAŞARILAR, ESERLER İNŞA EDECEĞİZ"

475 bin metrekarelik bir alanda Cumhurbaşkanlığı binasına, Cumhuriyet Meclisi'ne, Yüksek Mahkeme'ye ve Millet Bahçesi'ne ev sahipliği yapacak. İlk etapta Cumhurbaşkanlığı binası ile Cumhuriyet Meclisi'nin açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. İnşallah daha sonra Millet Bahçesi, Millet Camiisi ile Yüksek Mahkeme binalarını da hizmete alacağız.

KKTC'nin artan itibarına yakışan bir eseri Lefkoşa'ya kazandırmış olacağız.

Cumhuriyet Yerleşkesi, Kıbrıs Türk halkının kararlılığının sembolüdür. Burası aynı zamanda haksızlık ve hukuksuzluklar karşısında bir devletin var olma iradesinin tezahürüdür. Türkiye ve KKTC'mizin de kader ortaklığının göstergesidir. İnşallah yeni başarılar, eserler inşa edeceğiz.

"HER ALANDA DESTEĞİMİZ DECAM EDECEK"

İstiklal ve istikbal mücadelemizi daha güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Kardeşliğimizi bozmaya, aramızı açmaya, bu bereketli topraklara barış ve huzur yerine nefret tohumları ekmeye çalışanlar başarılı olamayacak. Yerleşkenin Kıbrıs Türk'ünü daha ileriye taşıyacak kararlara ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Sevginiz, ahde vefanız için her birinize teşekkür ediyorum.

Türkiye'nin dün olduğu gibi bugün ve yaırn da ihtiyaç duyacağınız her anda daima yanınızda olacağını bilmenizi isterim. Türk dünyası ile ilişkilerin güçlendirilmesinden KKTC'ye yönelik haksız izolasyonun kaldırılmasına kadar her alanda desteğimizi çok güçlü bir şekilde devam ettireceğiz.

Bu yerleşkenin yapımında emeği olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yerleşkemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum, en kalbî duygularımla selamlıyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum, kalın sağlıcakla"

ÖNEMLİ KONULARDA MESAJLAR VERMESİ BEKLENİYOR

Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde katılacağı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Erdoğan'ın 1983'te kurulan ancak şu ana kadar sadece Türkiye'nin tanıdığı "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması", "iki devletli çözüm" ve "Kuzey Kıbrıs'ta liselerde başörtüsüne serbestlik" getiren karara yönelik açıklamlalarda bulunması gerekiyor.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın üç önde gelen üyesi Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın, AB ile ekonomik ve yatırım ilişkilerinde ilerleyebilmek için Kıbrıs Cumhuriyeti'ne büyükelçi atamaları Ankara'da tartışma yaratmıştı.