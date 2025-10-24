Erdoğan: Kimseyi ayırmadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük

HABER MERKEZİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan, dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük" dedi.

Erdoğan, Başakşehir Kayabaşı'nda "Yüzyılın Konut Projesi"ne ilişkin düzenlenen programda konuştu.

Söz konusu projenin "Yalnızca İstanbul için değil, Türkiye için de bir dönüm noktası olacağını" savunan Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük sosyal devlet projelerinden birini daha hayata geçirmeye başlayacak ve hep beraber 'Ev sahibi Türkiye' diyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "İnşallah bu projemiz de yeni bir dönemi farklı bir şekilde başlatacaktır. Millete hizmet sevdamızın en büyük nişanelerinden olan konut projemizin şimdiden ülkemize, milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'ye ve projeye destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"86 MİLYONA HİZMET GÖTÜRDÜK"

23 yıllık iktidarını savunann Erdoğan, "Tam 23 yıldır ihtiyaç duyduğu her an milletimizin yanında olduk. En doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın tamamına hizmet götürdük" sözlerine yer verdi.

Konuşmasında CHP'ye eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Ana muhalefetin her fırsatta eleştirdiği TOKİ çok büyük başarılara imza attı. Bu muhalefetin en başarılı en kabiliyetli yanı neydi? Çöp, çukur, çamur. Güya TOKİ'ye rakip olmak için çıktıkları yolda dolandırıcılıktan mahkemeye düştüler" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konut inşaa ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Biz tedbirimizi hiçbir eksik nokta bırakmamakla mükellefiz. Doğrudan maliyeti 104 milyar doları, dolaylı maliyeti 150 milyar doları bulan ağır bir deprem faturasına rağmen ümidimiz asla kaybetmedik" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Tamamlanan konut ve işyerlerimizin teslimi başladı. Millete bedava ev sözü verenlerin sesi çıkmazken biz geçen ay Malatya'da 304 bininci konutumuzu hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik.

Bizim sorumluluğumuz dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasına girebilmek için soluksuz çalışmaktır. Muhalefet sadece laf ve polemik üretirken biz vatandaşlarımıza çözümler ürettik.

500 bin sosyal konut projesindeki evlerimiz ayda 6 bin 750 bin liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Vatandaşlarımız düşük vade ve düşük taksitle ev sahibi oluyor.

Son dönemde artan kira fiyatlarına karşı güçlü bir kalkan oluşturacağız. Başvurular 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak. Başvurularla beraber inşaata başlayacağız. İlk teslimi ise Mart 2027'de gerçekleştireceğiz"