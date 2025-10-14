Erdoğan: Kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı Eğitim Programı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması muhtemelen yıllar alacak. Olayın inşa süresi bir de ihya süresi var. Türkiye'nin üzerine burada önemli görev düşüyor" dedi.

"Gazze'de buruk da olsa çocukların yüzleri gülüyor" diyen Erdoğan, "Anneler çocuklarını sokağa bomba yağar korkusu olmadan gönderebiliyor. Bunlar bile bizim için bahtiyarlık" ifadelerini kullandı.

EKONOMİYE İLİŞKİN MESAJLAR

Ekonomi ile ilgili mesaj veren Erdoğan, "2023 seçimleri sonrasında uyguladığımız ekonomi programının etkilerini görmeye başladık. Enflasyon başta olmak üzere birçok alanda kayda değer sonuçlar aldık. Şüphesiz önümüzde katetmemiz gereken daha çok mesafe var. Hep söylediğim gibi; bizim birinci önceliğimiz hayat pahalılığı sorununu kökten çözmektir" diye konuştu.

"UCUZ KİRALAMA SÜRECİNİ BAŞLATACAĞIZ"

Kira fiyatları ile ilgili konuşan Erdoğan, "Yüksek seyreden kiralar, konut fiyatlarıyla ilgili çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi: "Yani vatandaş gelsin kendisi kiraya versin, yüksek kiralarla orada vatandaşı sömürsün, bunlara fırsat vermeyip, devlet bu sosyal konutları kendisi kiraya verip inşallah samimi olarak ucuz kiralama sürecini biz başlatacağız. 500 bin sosyal konut inşa edeceğiz. Bu projemizle Türkiye'de ilk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'miz vasıtasıyla hayata geçireceğiz. Sosyal konutların bir kısmını vatandaşlarımıza uygun şartlarla kiralayacak, bilhassa dar gelirli ailelerimize rahat bir nefes aldıracağız. Konut projemiz sadece sosyal politikalarda değil enflasyonla mücadelede de elimizi güçlendirecek, tek haneli enflasyon hedefine ulaşmamıza katkı sunacaktır."

CHP VE ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Türk ekonomisine çelme takmaya adeta aht etmiş bir ana muhafelet partisi var. Yolsuzluk operasyonu başlayınca, beytülmale çöreklenmiş yan kesicileri yargıdan kurtarmak için boykot diye bir şey uydurdular. Kendilerine destek vermeyen hangi marka, kurum, şirket, basın yayın kuruluşu varsa hepsini bu boykot torbasının içine doldurdular. Mitinglerinde bu markaları yuhalatmaktan hedef göstermeye kadar akıl ve vicdanla bağdaşmayan her şeyi yaptılar. Fakat ne yaptılarsa muvaffak olamadılar. Ülkemiz genelindeki boykot çağrıları diğer bütün işleri gibi hep ellerinde kaldı" ifadelerini kullandı.

"Şimdi anlaşılıyor ki boykottan amaçları milli markaları tehdit edip haraca bağlamakmış" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Suç örgütleriyle haşır neşir ola ola iyice onlara benzemeye başladılar. Milletimiz artık bunların siyasi parti mi, mafya mı olduğunu karıştırır oldu. Önüne geleni tehdit eden bir siyasi parti olur mu? Kendine destek vermeyen herkesi tetikçilerine linç ettiren bir siyasi parti olur mu? Sayın Özel'in yönetiminde CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. Daha önce de söyledim; CHP yönetilmiyor, dümeni kilitlenmiş gemi misali oraya buraya savruluyor."