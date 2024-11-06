Erdoğan Kırgızistan'da konuştu: Gazze için kalıcı barış vurgusu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızgızistan'ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde konuştu.

İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan soykırımın durdurulması noktasında uluslararası toplum kötü bir sınav veriyor. Türkiye olarak bu vahşeti, bu insanlık dışı katliamı kabul etmiyoruz. Türk dünyasının da kararlı bir duruş sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Kalıcı barışı tesis etmek için elimizden gelen gayreti düşünüyoruz" dedi.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ortak bir gelecek inşasını hedef alan kuruluşumuzun 15. yıl dönümünü idrak ettik. Gaspıralı'nın hatıra parasını sizlere takdir etmenin bahtiyarlığını duyuyorum. Zirve'nin Türk dünyası için hayırlara vesile olmasın rabbimden niyaz ediyorum. Teşkilatımız istikrar ve refah iklimini güçlendiren, örnek alınan platform haline gelmiştir.

Bugünlere engelleri aşarak geldik ama hala katetmemiz gereken ciddi mesafe var. Önümüzdeki dönemi Türk Dünyası Yüzyılı yapmak için tüm gücümüzle çalışacağız

Azerbaycan'ın şehitler vererek elde ettiği tarihi kazanımların bir barış anlaşması imzalanması suretiyle masada da perçinlenmesini ümit ve temenni ediyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını ne kadar sahiplenirsek kendi birlik ve ve beraberlimizi de kuvvetlendiririz. Kıbrıs için Türk dünyasına önemli sorumluluklar düşüyor.

175 milyona ulaşan genç ve dinamik nüfusumuz, zengin kültür mirasımız büyük atılımlar gerçekleştirmemiz için birlikteliğimize önemli alan teşkil ediyor.

ENERJİ İŞBİRLİĞİ

Enerji konusunda da yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Ortak alfabe komisyonmunda, ortak Türk alfabesi konusunda mutabakata varılması tarihidir. Aramızdaki engelleri kaldıracağız. 34 harften oluşan ortak alfabe üzerinde mutabık kalındı. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC bu konuda hazır.

Ukrayna'daki savaşın en başından beri müzakere sürecini ve adil bir barışa ulaşmasını destekliyoruz. Türk devletleri olarak destek vermenin son derece önemli olduğu kanaatindeyim.

Ulaştırma bağlamında ortak koridor sistemimizin sunduğu eşsiz fırsatlardan yararlanalım.

"ORTAK ALFABE GELECEĞE ADIM ATMANIN DA NİŞANESİDİR"

Geçen sene hayata geçirdiğimiz Türk yatırım fonunun faaliyete alınarak projelerimize destek sağlayacağından eminim. Yenilenebilir enerji için iş birliğimizi yoğunlaştıralım. Türk akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Eylül ayında Bakü'de düzenlenen ortak alfabe komisyonunda ortak Türk alfabesinde mutabakata varılması tarihi adım teşkil etmiştir. Ortak alfabe, ortak istikbalimizin ve geleceğe adım atmanın da nişanesidir. Bu vesile ile özellikle ak sakallıların koordinasyonunda ortak dili geliştirmek amacı ile ortak alfabe çalışması eylül 2024'te tamamlandı. 34 harfli alfabede mutabık kalındı. Üyelerin bu alfabe ile gerekli dönüşümü tamamlaması gerek.

Bugün burada alacağımız kararların aramızdaki Ülkü birliğinin gelişeceğine inanıyorum."