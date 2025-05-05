Erdoğan Kızılay çalışanlarına seslendi: "Kızılay'ımızı hedef alan iftiralar karşısında doğrusunu anlatmaktan yorulmamalısınız"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılay Genel Kurulu'nda konuştu.

Erdoğan, buradaki konuşmasında kentsel dönüşüm mesajı verdi.

"Kimsenin kaprisiyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntıları olanlarla uğraşacak lüksümüz yoktur" diyen Erdoğan, "Her konuyu siyasallaştırıp, istismar konusu yaparak ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, deprem felaketinde çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay'ın genel kurulunda konuştu. Erdoğan, kurum çalışanlarına "Kızılay'ımızı hedef alan alçak iftiralar karşısında halkımıza doğrusunu anlatmaktan yorulmamalısınız" diye seslendi.

Erdoğan şunları söyledi:

"Önceki hafta İstanbul'da meydana gelen depremde Kızılay'ımız yine sahadaydı, halkının yanındaydı. 350 noktada 1650 personeli 319 aracı ile milletimizin imdadına koşmuş ve milleti için seferber olmuştur. Depremle sarsılan kardeşlerimiz kim var diye etraflarına baktıklarında Kızılay'ı, AFAD'ı görmüştür. Kimin iş yaptığı kimin şov yaptığı bir kere daha anlaşılmıştır. Kızılay Gazzeli kardeşlerimizi de asla yalnız bırakmamıştır. Ramazan boyunca 840 bin kişilik iftar sofraları kurdu. Gazze'de diğer yardımların yanısıra günlük 15 bin kişilik gıda yardımı yapılıyor. Nerede hilali bekleyen bir mazlum varsa hiçbir engel tanımadan yardım etmeye çalışıyor. Hükümet olarak 23 yılda olduğu gibi üstümüze ne düşüyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Kızılay'ımızı hedef alan alçak iftiralar karşısında halkımıza doğrusunu anlatmaktan yorulmamalısınız. Milletin verdiği kaynakların kullanılmasında hassasiyet seviyesinde olması gerekir."

Ankara'da, ATO Congresium'da gerçekleşen genel kurula katılan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ"

6 Şubat depreminin ardından 201 bin konutun anahtarını hak sahibi vatandaşlara teslim ettim. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 251 bine ulaştıracağız. Kentsel dönüşüm konusunda kapsamlı bir çalışma içindeyiz, kimsenin kaprisleriyle vakit kaybedemeyiz. İdeolojik takıntıları olanlarla uğraşacak lüksümüz yoktur. Her konuyu siyasallaştırıp, istismar konusu yaparak ülkemize çok büyük kötülük yapıyorlar.

Deprem gibi konuların milli mesele olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar. Afetzede kardeşlerimiz acısını yaşarken bizim deprem turisti dediğimiz insanlar devletimize, kurumlarımıza saldırıp, yardım kuruluşlarını hedef gösterdiler. Gürültüyle geldiler, enkaz fotoğraf çektirip sonra ortadan sessizce kayboldular. Bize iftira atanların hiçbiri ortada yok. Gönüllü kuruluşlarımız tam 820 gündür deprem bölgesinde.

"KİMİN ŞOV KİMİN HİZMET YAPTIĞINI HERKES GÖRDÜ"

Deprem bölgesinde 548 bin haneye 3.3 milyar TL nakit destek sağlayan esnaf ve çiftçilerimize 500 milyon TL destek veren Kızılay'ımızı gönülden tebrik ediyorum. Silivri açıklarında yaşanan depremin ardından da vatandaşlarımız Kızılay'ı, AFAD'ı, belediyelerimizi görmüştür. Kimin şov kimin hizmet yaptığını herkes görmüştür.

"SİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kızılay Gazzeli kardeşlerimizi de yalnız bırakmamıştır. Gazze'deki insani krizin hafifletilmesinde de Kızılay önemli bir hizmet veriyor. 5.2 milyon öğünün yanı sıra kurban etleri ve 840 bin kişilik iftar sofrası kurdu. Günlük 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı da Gazze'de Kızılay tarafından yapılmaktadır. Bundan sonraki gayretlerinizde de size başarılar diliyorum. 23 yıldır nasıl desteklediysek yine desteklemeye devam edeceğiz.

Hakikat güneşinin eritemeyeceği hiçbir yalan yoktur. Kızılayı hedef alan yalan ve iftiralara karşı pes etmemeli ve milletimize anlatmalısınız. Milletin dişinden, tırnağından kısıp verdiği yardımlar konusunda da mutlaka çok hassasiyet içinde hareket etmek gerekmektedir. Hiçbir şüphe gölgesinin düşmesine izin vermemeliyiz. Bu düşüncelerle Kızılay 105. Genel Kurul'un hayırlara vesile olmasını diliyorum."