Erdoğan konuşması sonrası ‘operasyon yapıldı’ iddiası

Politika Servisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP grup toplantısındaki konuşmasından sonra Süleymancılara yönelik operasyon başlatıldı. Halk Tv'nin haberine göre operasyonda aralarında yargı içinde üst düzey bir bürokratın da olduğu 4 kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Yargı kulislerinde, cemaate yönelik operasyonun bir yolsuzluk soruşturması kapsamında yapıldığı belirtiliyor.

Erdoğan, İBB’ye dönük operasyon ilgili yaptığı konuşmada “Bu karanlık organizasyon İstanbul'la sınırlı kalmamış ülkedeki pek çok belediyeyi kurumu kişiyi içine alan, kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür. Önceleri sadece kimi siyasi partileri ve siyasetçileri kapsadığı düşünülen çarpık ilişkiler ağının bürokrasiden iş dünyasına ve medyaya kimi cemaatlerden istihbarat kuruluşlarına kadar uzandığı ortaya çıkıyor." demişti. TV100 yazarı Fuat Uğur da "FETÖ terör örgütü devlet tarafından yok edildi, Süleymancılar için de yolun sonu görünüyor" demişti.

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu, eski AKP İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, cemaat lideri Alihan Kuriş'in Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki açıklamalarından sonra paniğe kapıldığını ve cemaatin üst düzey isimleriyle gece yarısı gizli bir toplantı düzenlediğini öne sürmüştü. Cemaatin lideri kuzeni Alihan Kuriş'le ilgili "Teröristbaşı" ifadesini kullanan Denizolgun, aralarında iş insanları, avukatlar ve üst düzey makamlarda görev yapan isimlerden oluşan "15 kişilik mahrem yapılanmanın toplantı yaptığını" iddia etmişti. Denizolgun, Erdoğan'ın konuşmasının ardından yaptığı paylaşımlarda "14 aydır yazdığım her şey bir bir gerçekleşiyor. Operasyon kesinleşti” demişti.

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş'in yanında fotoğrafı ortaya çıkan Mersin'de Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma başlatmıştı.