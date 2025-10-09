Erdoğan konuşurken "AK Parti sebep enflasyon sonuç" pankartı açan tekstil işçisi tahliye edildi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşurken "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur" şeklinde pankart açtığı ve elindeki telefonu platforma doğru attığı için tutuklanarak hakkında “Cumhurbaşkanına fiili saldırı” suçlamasıyla dava açılan tekstil işçisi N.K. (44), ikinci duruşmada tahliye edildi.

Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açtığı ve elindeki telefonu platforma doğru attığı için tutuklanan 3 çocuk babası tekstil işçisi N.K. hakkında “Cumhurbaşkanına fiili saldırı” suçundan iddianame düzenlenmiş, söz konusu iddianame İstanbul Adliyesi 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşması ise 23 Eylül'de görülmüş ancak mahkeme heyeti, N.K’nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. İkinci duruşma ise 7 Ekim tarihinde görüldü. Duruşmada savcı, 23 Eylül’deki esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak N.K.’nın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti ise 171 gündür tutuklu bulunan N.K.'yı “Cumhurbaşkanına karşı fiili saldırı” suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye etti.

“CUMHURBAŞKANINA HAKARET” DOSYASINDAN BERAAT

N.K. hakkında bir diğer iddianame ise “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla düzenlenmişti. İddianame Bakırköy Adliyesi 44. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilerek dava açılmıştı. N.K, bu dosyadan ise ikinci duruşmada beraat etti.

NE OLMUŞTU?

Daha önce de AKP binaları yakınlarında eylemler yapan tekstil işçisi N.K., 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreni sırasında Erdoğan'ın konuşma yaptığı platforma doğru cep telefonunu atıp "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde bir yazıyı gösterdiği için alanda bulunan görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede gözaltına alınmış ve emniyete götürülmüştü. İfadelerinde ekonomik sıkıntılar nedeniyle sesini duyurmak istediğini söylediği öğrenilen işçi, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "basit yaralama" suçlamasıyla İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmış ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. Ardından N.K. hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Cumhurbaşkanına fiili saldırı” suçlarından ayrı ayrı iddianame düzenlenerek dava açılmıştı.

N.K. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan ayrıca bir soruşturma başlatılmış ancak bu dosyadan takipsizlik kararı çıkmıştı. Evin geçimini sağlayan tek kişi olan N.K.’nin tutukluluğuna yapılan itirazlar ise reddedilmişti.