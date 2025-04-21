Erdoğan konuşurken "AK Parti sebep enflasyon sonuç" şeklinde pankart açan tekstil işçisi tutuklandı

Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi açılış töreninde konuşması sırasında "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açan, elindeki telefonu platforma doğru atan 3 çocuk babası tekstil işçisi N.K. (44) tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, N.K., 19 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilen açılış töreni sırasında Erdoğan'ın konuşma yaptığı platforma doğru cep telefonunu atıp "AK Parti sebep enflasyon sonuçtur", "Allah'ın dinini kullanma Reis" şeklinde pankart açtı. Güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alınan N.K., Emniyete götürüldü ardından da İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

"ÜLKEDE İNANILMAZ BİR EKONOMİK SIKINTI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ..."

Daha önce de iki kez AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde benzeri protesto eyleminde bulunduğunu söyleyen tekstil işçisinin ifadesinde "ülkede inanılmaz bir ekonomik sıkıntı olduğunu düşündüğünü" belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti hükümeti ülkeyi kişi ve kurum olduklarından dolayı, yaşamış olduğum sıkıntıyı anlatmak istedim. Cumhurbaşkanımıza ulaşmanın başka bir yolunu bulamadığım için mitinge katılma kararı aldım. Cumhurbaşkanımıza zarar verme niyetim kesinlikle yoktur. Telefonumu cumhurbaşkanımıza zarar vermek amacı ile değil, sadece beni duysun ve görsün diye platform ile bulunduğum yer arasındaki boşluğa attım. Sonrasında pankart açmamdaki amaç da yine söylemiş olduğum gibi dikkatleri üzerime çekmişken, ekonomik sıkıntıların olduğunu anlatmak istememdir." dediği öğrenildi.

"BİRAZ OLSUN GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN ORTADAN KALKMASINI" İSTEDİĞİ...

İfadesinde 'Allah'ın dinini kullanma reis' şeklindeki pankartın amacını da, "Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, Müslümanlıkta varlıklı kesim ekonomik sıkıntıları yaşayan halkı da düşünmeli ve biraz olsun gelir eşitsizliğini ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bunları yazmamdaki amaç da ekonomik sıkıntı ve yüksek enflasyona çözüm aramaktır." sözleriyle anlattığı kaydedilen N.K.'nin avukatının da hakimlikte "Kendisinin basit yaralama ile ilgili bir eylemi olmadığı dosyada belli olacaktır. Telefonu platform arasına atmıştır. Cumhurbaşkanına hakaret suçunun maddi unsurları oluşmamıştır. Müvekkil içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendini göstermek istemiştir. Sabit ikametgah sahibidir, kaçma şüphesi yoktur. Deliller toplanmıştır, delilleri karartma şüphesi yoktur" sözleri ile serbest bırakılmasını istediği belirtildi.