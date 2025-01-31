Erdoğan konuşuyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış olandır diyor. Bir şairimiz de yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır, mısralarıyla mücadelenin kesintisizliğini ifade ediyor. Geçen seçim dünde kaldı artık bize düşen bugün için yeni sözler söylemek gelecekteki zaferler için şimdiden hazırlanmaktır.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Bolu'daki facianın son olmasını temin etmek hepimizin görevidir, hepimizin boynunun borcudur. Bir kez daha yangın faciasında vefat eden 78 kardeşimize yüce Allah'tan rahmet, tedavileri süren kardeşlerimize Allah'tan şifa diliyorum. Bir yanda Bolu'daki otel yangını gibi felaketlerin acılarıyla yüreklerimiz yanarken yürütülen çalışmaları tüm safhaları yakından takip ediyoruz. Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz.

"ESKİ DEFTERLERİ KARIŞTIRMAYI BIRAK"

Milletimizin canını yakan hayat pahalılığının üzerinden gelmek için mücadele edeceğiz.

Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi, kaçıracak tek bir fırsatı yoktur. Bir de kifayetsiz muhterislerin hezeyanlarıyla uğraşmak zorunda kalıyoruz.

Sırf iktidara karşı olmak için ülkenin ne kadar düşmanı varsa onlarla asimetrik ilişki geliştiriyorlar.

CHP genel başkanı koltuğunu kaybedeceğini anlayınca ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Ertesi gün, sözlerini tekzip ediyor. Şimdi de çıkmış, amerikan filoasuna secde etmekten bahsediyor. Eski defterleri karıştırmayı bırak. Sen git 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak. Siz IMF kapılarında el açarken, IMF borcunu kapatan ve ülkemize ekonomik bağımsızlığını kazandıran biz olduk.

Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı mücadelemizin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin yedi sülalesine yeter.

"SARI KART ÖZEL'İN AYARINI BOZDU"

Sayın Özel’i muhatap alsak bize yazık, muhatap alamasak bu kez millete yazık. Ne yazık ki sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremiyor. Bay Kemal’in gösterdiği sarı kart, sayın Özel’in ayarını bozdu. Oyundan giderek düşüyor. Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da görecek.

Daha yanında durup, sırtından hançerleyenleri saymıyorum. Bunların yüzündeki maskeyi düşürmek için vakit ayırmak zaman kaybıdır. Artık iyice ayyuka çıkan bu koltuk kavgasını dikkate almıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...