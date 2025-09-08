Erdoğan konuşuyor

İstanbul Bahçelievler'de, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'nin, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İzmir'de hepimizi sarsan acı haber aldık. Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum.

Bu yılki eğitim ve öğretim faaliyetlerimizin temasını aile ve yeşil vatan olarak belirledik. İklim, çevre ve aile odaklı bu takvimden ötürü hem Milli Eğitim Bakanlığımızı hem de Tarım ve Orman Bakanlığımızı tebrik ediyorum.

Şartlar ne kadar değişirse değişsin, tarih boyunca başarıya giden yol hep aynı olmuştur.

Merak ilmin ve bilginin anahtarıdır. Çocuklarımızın merak etmesi, öğrenmenin en önemli lokomotifidir. Soran, sorgulayan, araştıran, yeni buluşlar peşinde koşan ve elbette hayal kuran nesillerin önünü ne kadar açabilirsek o kadar başarılı olabiliriz. Gençlerimizin başımıza yeni icat çıkarması tenkit edilecek değil, bilakis takdir edilecek bir davranıştır.

