Erdoğan: "Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan, 'Nasıl bir anayasa yapmalıyız?' sorusuna odaklanmalıyız"

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD’de, New York’taki Türkevi’nde basın mensuplarıyla söyleşi gerçekleştirdi.

Erdoğan, BM’de değindiği konulara ve yaptığı ikili görüşmelere dair bilgi aktarımı yaptıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Filistin’deki ölü sayısının ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında Uluslararası Adalet Divanı’nda dava açıldığının hatırlatıldığı soru üzerine Erdoğan, “Filistin'de soykırım yapmış bir suçlunun Birleşmiş Milletler çatısı altında yer alabilmesi gerçekten bir utanç vesilesidir” dedi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN YAPISINA DAİR TARTIŞMA: "BM İŞLEVSELLİĞİNİ YİTİRDİ"

Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ya o katile hak ettiği gibi davranır ya da bu utanç verici durum Birleşmiş Milletler tarihine bir kara leke olarak geçer. Maalesef olacak olan da budur” ifadelerini kullandı.

“Siz 2005 yılındaki ilk hitabınızda, Birleşmiş Milletler’in reform yapması, yapısını değiştirmesi gerektiğini vurgulamıştınız” denilerek BM’nin geleceğinin tartışıldığı belirtilen soruya ise Erdoğan, “Birleşmiş Milletler işlevselliğini yitirmiştir” yanıtını verdi.

“Mevcut düzende Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dokunulmaz beş üyesi, istediğini acımasızca yapabiliyor. Zaten geçici üyelerin herhangi bir fonksiyonu yok” diye konuşan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Dini noktada da dünyada Müslüman ülkelerin sayısı belli, ama Müslüman ülkelerden hiçbiri daimi üyeler arasında yer almıyor. Şimdi Afrika daimi üyelik istiyor. Peki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde Afrikalıya yer var mı, yok. Japonya üyelik istiyor mu, istiyor. Peki yer var mı, yok. Avrupa'dan Almanya istiyor. Almanya'ya da yer yok. Türkiye olarak biz de istiyoruz. Bize de yer yok. Niye? Türkiye olarak biz, Almanya, Japonya burada istediğini alamayan ülkeler konumunda. Biz haklı talebimize devam edeceğiz.”

ORTADOĞU'DA YAŞANACAK OLASI BÖLGESEL SAVAŞ DURUMUNDA TÜRKİYE NE YAPACAK?

Ortadoğu’da yaşanacak bir olası bölgesel savaş durumunda Türkiye'nin pozisyonunun ne olacağı sorusuna Erdoğan, “İsrail bir rüya görüyor, o rüyasını gerçekleştirmek için bölgemizdeki halkların yaşamlarını kabusa çevirmeyi de göze almış gibi görünüyor. Zamanında Hitler de bir rüya görmüştü ve o da çeşitli milletlere mensup halklara kabus yaşatmıştı. Neticede gördüklerinin bir rüya olduğunu net bir şekilde anladı. Er ya da geç günümüzün Hitleri Netanyahu da bu gerçekle yüz yüze gelecek. Herkesin bir planı var ama biz inanıyoruz ki Allah’ın da bir hesabı var” yanıtını verdi.

UKRAYNA BARIŞ KONFERANSI TÜRKİYE'DE Mİ YAPILACAK?

Olası bir Ukrayna barış konferansının Türkiye’de yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Biz bu konferansın içinde yer almaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu konuda yine aynı şekilde gerek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerek istihbarat teşkilatımız onlarla irtibat halinde olacaklar. Temennimiz odur ki bölgeye bu barışı getirebilme noktasında Türkiye olarak biz bu işin bir yerinde yer alırız.”

"TÜRKİYE, NATO İÇERİSİNDEKİ SORUMLULUĞUNUN FARKINDA"

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in veda konuşmasında “Güneyde Türkiye olmadan Avrupa Kıtası’nın güvenliği öngörülemez, imkansız” açıklamasını değerlendirmesi istenen Erdoğan, “Türkiye, NATO içerisinde yükümlülüklerinin de sorumluluklarının da farkında olan ve bunları eksiksiz yerine getiren güvenilir bir müttefiktir. Türkiye’nin NATO için ne kadar kıymetli olduğunu Avrupa’nın bildiği ancak zaman zaman bunu göz ardı ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ

ABD Başkanlık seçimlerinin yaklaştığı hatırlatılarak “Donald Trump veya Kamala Harris, yeni başkanla beraber nasıl bir değişim yaratabilir böyle bir değişim olur bu? Örneğin F-35 programına yeniden dönüş olabilir mi?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Temennim odur ki gelen gideni aratmasın. Çünkü, Amerika'da F-35 konusunu bizler yalnız Sayın Donald Trump döneminde yaşamadık, sonrasında da devam etti. Hepsi de bize bu hayal kırıklığını yaşattı. Cumhuriyetçiler de yaşattı, Demokratlar da... Şimdi yeni süreçte bunun sürüp sürmeyeceğini göreceğiz. 1 milyar 450 milyon dolar alacağımız var. Bu öyle böyle bir rakam değil. Şimdi bu alacağımızı tahsil etme noktasında da adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Bütün bunlarla beraber Kasım seçiminin neticesi ne getirecek ne götürecek? Bunu da görmemiz lazım. Bizler bu işin sonucunda temennim odur ki Türkiye -ABD arasındaki ilişkileri de buna göre tekrar teraziye koyacağız. Adımlarımızı da ona göre atacağız. Umarız netice hayırlı olur.”

TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİ

“Türkiye-Ermenistan ilişkileri ve Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle daha ileri bir noktaya geçirebilecek kararlar alınabilir mi?” sorusuna ise Erdoğan, “Ermenistan ile Azerbaycan barışı iki ülke için de yeni fırsatlar ve kazançların kapısını aralayacaktır. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci de bu barış sürecinin olumlu neticelenmesi ile müspet istikamette etkilenecektir” yanıtını verdi.

BRICS VE NATO TARTIŞMASI

NATO üyesi olan Türkiye’nin, BRICS üyesi olmasına dair eleştirilerin sorulması üzerine Erdoğan, “BRICS ve ASEAN bizim için özellikle ekonomik iş birliklerimizi geliştirmek için fırsatlar barındıran yapılar. Bu yapıların içinde yer almak NATO'dan vazgeçmek anlamına da gelmiyor. Bu ittifak ve iş birliklerinin, özellikle birbirinin alternatifi olduğunu düşünmüyoruz. Bugünün dünyasında bazı uluslararası gerilimler olsa da soğuk savaş dönemi çok geride kaldı” dedi.

"KONUYU İLK 4 MADDEYE SIKIŞTIRMADAN, 'BİZ NASIL BİR ANAYASA YAPMALIYIZ?' SORUSUNA ODAKLANMALIYIZ"

Yeni anayasa ve ilk 4 madde konusunun sorulması üzerine AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirdi. Erdoğan şöyle konuştu: “Muhalefetin bir defa başta bu ilk 4 madde olmak üzere, bu konularda zaten herhangi bir ciddiyeti söz konusu değil. Onlar bunu sadece söylerler. Ama bu noktada iktidar ne söyler ne düşünür, böyle bir düşünceleri yok. Biz Cumhur İttifakı olarak bu konuda durduğumuz yerdeyiz, kararlıyız ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'yi geleceğe, çağın gereklerine uygun, sivil, kapsayıcı, özgürlükçü yeni bir anayasa ortaya koymadan hazırlayamayız. Hiç de çekinmemeliyiz. Bakın dünya hızla değişiyor. 45-50 yıl öncesinin bakış açısıyla, üstelik darbeciler tarafından kaleme alınmış, yamalı bohçaya dönmüş bir anayasa ile bu değişime ayak uydurmak mümkün değil. Bizim çok diri, yeni bir anayasa ile geleceğe yürümemiz lazım. Konuyu ilk 4 maddeye sıkıştırmadan, 'Biz nasıl bir anayasa yapmalıyız?' sorusuna odaklanmalıyız. Bizim anayasanın ilk 4 maddesiyle herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Bütün bunlarla beraber anayasanın satırları arasında dolaşan darbeci zihniyetle bizim problemimiz var. Ülkemizin gençlerinin geleceğini inşa edecek, onları dünya ile rekabete hazırlayacak vizyoner bir anayasaya bizim ihtiyacımız var. Biz bunu yapacağız. Zaten Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi hazırlıklarını yaptı. Biz aynı şekilde hazırlıklarımızı yaptık. Bu hazırlıkları birbiriyle bütünleştirerek yolumuza inşallah devam edeceğiz. Güçlü bir anayasayı inşallah oluşturacağımıza inanıyorum.”

AKP KONGRE SÜRECİ VE DEĞİŞİM: "MİLLETİN MESAJINI EN DOĞRU BİÇİMDE OKUDUK"

AKP kongre sürecine ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, “Biz, milletin mesajını en doğru biçimde okuduk, o mesajı gereğini yerine getirmek için değişim diyoruz. Sözünü ettiğimiz değişim bir yeniden doğuş hamlesidir. Yunus'un dediği gibi “Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası?” Biz şimdi bunun gereğini yerine getiriyoruz” dedi.

TEĞMENLERİN KILIÇLI YEMİNİ: "BU KENDİNİ BİLMEZLERİN AT OYNATTIĞI MEYDANA ÜLKEMİZİ BIRAKAMAYIZ"

Teğmenlerin törende kılıçlı yeminine ilişkin “15 Temmuz’dan sonra sivil asker ilişkileri özellikle de silahlı kuvvetlerin demokratik dönüşümü konusunda çok önemli adımlar attınız ama belli ki bir ikinci kademe reform bir ihtiyaçta Ankara'daki son kılıç çatma hadisesinden sonra ortada duruyor gibi. Bu noktada da birtakım tedbirler alacak mısınız?” sorusuna yanıt veren Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bu mesele birkaç kendini bilmezin ne yazık ki ortaya koyduğu bir karmaşaydı. Şu anda gerek Milli Savunma Üniversitesi, gerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanımız, müşterek çalışmalarını sürdürüyorlar ve bu işin içerisindekiler kimlerse bunların hak ettikleri cezayı almasını temin edeceğiz. Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil. Biz bu kendini bilmezlerin at oynattığı meydana ülkemizi kesinlikle bırakamayız. Buna göre de adımımızı atacağız. Savunma Bakanımız ve Savunma Üniversitemizin başındaki hocamızla bir araya geldik, görüşmelerimizi yaptık ve inşallah en kısa zamanda bu işi neticeye ulaştıracağız.”