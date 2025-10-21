Giriş / Abone Ol
Erdoğan, Körfez'e gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Yılmaz vekalet edecek

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt, Katar ve Umman ziyaretleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

  • 21.10.2025 00:20
  • Giriş: 21.10.2025 00:20
  • Güncelleme: 21.10.2025 00:23
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt Devleti, Katar Devleti ve Umman Sultanlığı'na ziyarette bulunacak.

Erdoğan'ın ülkeye dönüşüne kadar kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

