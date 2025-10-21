Erdoğan, Körfez'e gidiyor: Cumhurbaşkanlığına Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21-23 Ekim tarihleri arasında Kuveyt Devleti, Katar Devleti ve Umman Sultanlığı'na ziyarette bulunacak.

Erdoğan'ın ülkeye dönüşüne kadar kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.