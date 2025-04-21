Erdoğan "Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız" dedi, muhalefeti hedef aldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma" töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, açıklamasında, "Dünyadaki gelişmelere baktığımızda Türkiye'nin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmaktadır. Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye çok yakınız" dedi.

CHP'YE YÜKLENDİ

CHP'yi hedef alan Erdoğan, "Böylesi kritik bir dönemde ana muhalefet partisi eliyle Türkiye tekrar tartışmaların, eski kavgaların içine çekilmek isteniyor. Ülkemize geçmişte bedel ödetmiş bayat senaryolar yine bu çevrelerin figüranlığında tekrar tedavüle konulmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Sokaklarımızın terörize edilmesinden, Türkiye'nin Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına pervasızca şikayet edilmesine, üniversite ve lise gençliğinin kışkırtılmasından, boykot çağrılarıyla ülke ekonomisine zarar verilmesine kadar tüm tuşlara aynı anda basılıyor."

"Son olarak gerilim ve istismar siyasetlerine Gazze soykırımını alet ettiler" diyen Erdoğan, "50 bin masım katledilirken 'Bize ne Filistin'den' diyerek tam 18 aydır sustukları topraklarını savunan Filistinli direnişçilere 'terörist' iftirası attıkları bir insani trajediden siyasi rant sağlamaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Oyuncular değişmiş olsa da oynanan oyunun aynı olduğunu biliyoruz. Milletimiz de ne yapılmaya çalışıldığının gayet farkında. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar arzu ettikleri kaos ve kargaşa ortamını bir türlü oluşturamıyorlar. Hükümet olarak hizmet ve eser siyasetimizden kopmayarak onların tuzağına düşmüyoruz" ifadelerini kullandı.