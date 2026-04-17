Erdoğan: Küresel sistemde yaşanan kriz ahlaki ve varoluşsaldır

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılış oturumunda konuşuyor.

Konuşmasının başında Kahramanmaraş'taki okul saldırına değinen Erdoğan, "Kahramanmaraş'ta yaşanan müessif olayda üzüntümüzü paylaşan herkese milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Günümüzde diplomasi yalnızca sorunların ve çıkarların müzakere edildiği alan olmaktan çıkıyor" diyen Erdoğan, diplomasinin aynı zamanda insanlığın ortak geleceğinin hangi ilkeler bağlamında tartışılacağı bir zemini temsil ettiğini kaydetti.

Erdoğan, küresel sistemde yaşanan krizin "ahlaki ve varoluşsal" olduğunu savundu.

"MÜZAKERELERİN YERİNİ KANLI MÜCADELENİN ALMASINA İZİN VERİLMEMELİ"

ABD-İran arasında sağlanan geçici ateşkese değinen Erdoğan, "Ne kadar derin olursa olsun anlaşmazlıkların çözümünde sözün yerini tekrar silahların, müzakerelerin yerini kanlı mücadelenin almasına izin verilmemelidir" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma değinen Erdoğan, "Hürmüz'ün bir yakası İran ise diğer yakası Umman'dır. Körfez ülkelerinin açık denizlere erişim hakkı kısıtlanmamalıdır. Esas olan, yerleşik kurallar temelinde seyrüsefer serbestisinin temini ve Hürmüz'ün ticari gemilere açık tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.

