Erdoğan kutuplaştırmadan şikayetçi: Hiç kimseye faydası yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2024 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, "Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Latin Amerika'ya dünyanın birçok bölgesinde tırmanan gerilimleri enerji yarışından bağımsız okuyamayız. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören zihniyet hiç değişmedi, hiçbir zaman değişmeyecek" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bunlar kendi rahatlıkları, kendi güvenlikleri, kendi gelecekleri için mazlumların kanlarından beslenmeye devam edecek. Biz enerji meselesini bir rekabet unsuru olarak değil, çıkarların uzlaşacağı, herkesin fayda sağlayacağı bir işbirliği vesilesi olarak görüyoruz. Hep söylediğim gibi sömürmeye değil, beraberce kazanmaya talibiz. Hangi coğrafyada enerji hamlemiz varsa özünde işte böyle bir hassasiyet vardır."

MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Muhalefeti hedef alan Erdoğan, "Geleceğe odaklanan vizyon projelerinin hiçbiri muhalefetin gündeminde yer almıyor. Ekonomik büyümeymiş, yatırımmış, dış politikaymış, enerji hamleleriymiş üzülerek söylüyorum bunların hiçbirini takip etmiyorlar, hiçbiriyle ilgilenmiyorlar" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Sadece yolsuzluk iddialarına değil, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de gözlerini kapatmışlar, daha doğrusu gözlerine bant çekmişler. Gözleri var ama görmüyorlar, kulakları var ama duymuyorlar... Gerçekleri bal gibi bildikleri halde maalesef bunu dillendirmeye cesaret edemiyorlar. Kafasını kuma gömerek görünmez olduğunu zannedenlere bir an önce kaçtıkları hakikatle yüzleşmelerini tavsiye ediyorum."

"Onlar enerjilerini boşa harcarken biz şu an yaptığımız gibi tüm enerjimizi Türkiye Yüzyılı'nı inşasına sarf etmiş durumdayız" diyen Erdoğan, şunları söyledi: "Sahte ve saçma tartışmalarla ülkemizin enerjisini tüketmeye çalışanlara inat, Türkiye'nin enerjisini çoğaltmak için gece-gündüz çalışıyoruz. Hakaretle, tehditle, sorumsuz siyasi söylemlerle değil, burada olduğu gibi eserlerimizle konuşuyoruz, yatırımlarımız, projelerimizle konuşuyoruz. Türkiye'nin hızını yavaşlatan kutuplaştırma siyasetinin, bunu körükleyenler başta olmak üzere hiç kimseye bir faydası olmadığı açıktır."