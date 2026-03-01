Erdoğan, Kuveyt Emiri ile görüştü: İran'ın saldırıları nedeniyle üzüntüsünü ifade etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede İran'ın ABD hedeflerine yönelik misilleme kapsamında Kuveyt’e yönelik saldırıları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada görüşmeyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanımız görüşmede Kuveyt’e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye’nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti."