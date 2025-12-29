Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh el-Sabah ile telefonda görüştü: Somaliland gündemde

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti.

Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze’nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye’nin ve Kuveyt’in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

SOMALİLAND DA GÜNDEMDE

Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgeyi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland’ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali’nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık tarihinde yaptığı açıklamayla Somaliland’i “bağımsız ve egemen bir devlet” olarak tanıdıklarını duyurdu. Bu adımla birlikte İsrail, Somaliland’i resmen tanıyan ilk ve şu ana kadar tek ülke konumuna geldi.

Somaliland, 1991 yılında Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmesine rağmen bugüne dek uluslararası toplumdan resmi tanıma alamadı. Somali yönetimi ise bölgenin ülkenin ayrılmaz bir parçası olduğunu savunuyor ve Somaliland’e ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu hükümetinin yetki alanında olduğunu vurgulamayı sürdürüyor.