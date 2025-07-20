Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta: "İki devletli çözüme desteğimiz tamdır"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Harekatı'nın 51'inci yılında Lefkoşa'da düzenlenen törene katıldı.

Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde, Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni ile Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yolları Projesi'nin açılış törenlerine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Erdoğan, ada için "iki devletli çözüm" politikasına desteğini yineledi.

ESKİ CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASINA "BARAKA" DEDİ

20 Temmuz 1974'te başlayan ve yaklaşık 4 hafta süren askeri operasyon için "Barış destanı" diyen Erdoğan, eski KKTC Cumhurbaşkanlığı için "Baraka" nitelemesini bir kez daha dile getirdi. "Dedim ki 'Bu yakışmıyor, sen bize yer bul, biz hem Cumhurbaşkanlığı makamını inşaa edelim hem parlemento binası inşa edelim, devlet olduğumuzu tüm dünyaya haykıralım'. Yakışan neyse Türk'e onu yapmamız lazımdı, yaptık" ifadelerini kaydetti.

Hastane inşaatı için "KKTC'nin en büyük sağlık yatırımı" diyen Erdoğan, "KKTC'nin her alanda güçlü ve özgüvenli altyapıya kavuşması için her şeyi yapıyoruz. Denizin altından da suyu Türkiye'den buraya getiririz dedik ve getirdik. KKTC kalkınma hamlesi başlattı. Son 2 yılda 37 milyar liralık kaynağı sizlerin istifadesine sunduk" diye konuştu. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ile tam bir uyum içindeyiz. Bunun için ne diyoruz? 'Ay Yıldız, Aynı Yoldayız'. Ersin Bey'in (Tatar) ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna olan desteğimiz tamdır. Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. KKTC ile diplomatik, siyasi, ve ekonomik ilişki kurulmalı, on yıllardır Kıbrıs Türkü'ne reva görülen adaletsizlik artık son bulmalıdır. Biz bunun eninde sonunda gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz.

Rabb'im yürüyüşümüzü menziline vasıl eylesin. Aramıza fitne sokmak isteyenlere, fırsat vermesin diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, birazdan büyük bir heyecan ve gururla katılacağımız 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu güzide projelerde emeği geçen işçisinden mühendisine, teknikerinden mimarına, yüklenici firmasından kurum ve kuruluşlarımıza herkese kalpten teşekkürlerimi sunuyorum."