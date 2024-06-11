Erdoğan'la görüşen Ayşe Ateş'ten açıklama: Yarın ne konuşacaklarını düşünsünler

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’i Beştepe’deki Saray'da kabul etti.

Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmüş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin engellediğini söylemişti.

Ayşe Ateş, Erdoğan ile görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ateş, görüşmenin yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Hasan Doğan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da görüşmeye katıldığını vurgulayan Ateş, "Kızlarımı ve beni gerçekten uzun uzun dinledi. Onlar da uzun bir konuşma yaptılar. Sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattık, izah ettim. Dosya hakkında konuştuk. Olayın nasıl gerçekleştiğini, detaylarıyla birlikte anlattım. Çok olumlu bir görüşmeydi. Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık. Bana ve eşime bugüne kadar bu iftiraları atanlar, tehdit edenler, hakaret edenler, bu suça karışanlar, bu suçu suça karışıp bunun dışında ve bu suçluları koruyanlar yarın adaletin karşısında ne söyleyeceklerini düşünsünler" dedi.

"TEK TALEBİM YARGILANMANIN HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİ"

Basın mensuplarından, "Cumhurbaşkanı’ndan talepte bulundunuz mu" sorusunun sorulması üzerine Ateş, "Tek talebim bir an önce yargılanmanın hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adaletin yerini bulması. Kendisi de bu konuda gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi" yanıtını verdi.

YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK



Ayşe Ateş daha önce Sinan Ateş’in iddianamesiyle ilgili olarak, “İddianame adı verilen içi boş kağıt parçasının kabul edildiğini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım” diyerek tepki göstermişti.



Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.