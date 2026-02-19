Erdoğan'la görüşen Gürlek: "Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız"

Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi hakkında sosyal medya hesabından paylaşımı yaptı.

Gürlek, paylaşımında ‘adalet hizmetlerini daha erişilebilir, hızlı ve etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışacaklarını’ öne sürdü.

Gürlek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a nazik kabulleri için şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, adalet hizmetlerimizi daha erişilebilir, daha hızlı ve daha etkin hale getirmek için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Milletimizin adalet beklentisini en güçlü şekilde karşılamak adına reform irademizi aynı azim ve sorumluluk bilinciyle devam ettireceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapacağız."