Erdoğan'la Soylu arasında 'Ayhan Bora Kaplan' görüşmesi iddiası

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüğü iddia edildi. Soylu'nun Erdoğan'a "Bana kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum" dediği öne sürüldü.

Ayhan Bora Kaplan liderliğindeki suç örgütü soruşturmasında Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan'ın evlerindeki dijital materyallere el konulmasının ardından tartışmalar devam ediyor.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan davasıyla ilgili görevden uzaklaştırılan 3 polisin ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştüğünü aktardı.

"Geçen cumartesi günü Ankara’da sürpriz bir görüşme yaşandı. İçişleri eski Bakanı ve AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la buluştu" diyen Erkin, "Soylu’nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs’ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu söylediler" diye yazdı.

'KOMPLONUN ÜÇ POLİS ŞEFİYLE SINIRLI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Erkin görüşmeyi aktardığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Soylu’nun ziyaret nedeninin, Kaplan davasıyla ilgili 9 Mayıs’ta görevden alınan üç polis şefi olduğunu söylediler. Çünkü, Ayhan Bora Kaplan’ın Süleyman Soylu’ya yakın bir isim olduğu medyada sıkça işlendi. İçişleri eski Bakanının Erdoğan’a “Bana ve diğer arkadaşlara kurulmak istenen komplonun sadece üç polis şefiyle sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında kim ya da kimler var? Bunlar ortaya çıkarılmalı” dediği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Soylu’ya “Konuyu yakından takip ettiğini, İçişler Bakanı Ali Yerlikaya’yı çağırıp konuştuğunu” söylediği Ankara koridorlarında konuşuluyor."

BAHÇELİ DE 'KOMPLO' VURGUSU YAPMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili şunları söylemişti: "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir, nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye’dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun."