Erdoğan, Macaristan'a gidiyor

AKP Genel Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine bugün Budapeşte'ye gidiyor.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları ile Macaristan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası etkinliklerinin bir bölümüne katılmak üzere bugün Budapeşte'ye gidecek.

Ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde; Macaristan ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması ile bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş paylaşımında bulunulması bekleniyor.

Erdoğan'ın, kutlama ve etkinliklere katılacak diğer mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülüyor.