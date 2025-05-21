Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile kültürel programa katıldı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Macaristan'da, Başbakan Viktor Orban ile kültürel programa katıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'daki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile kültürel programa iştirak etti. Programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yer aldı.

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDİYOR

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Mayıs'ta Macaristan'a ziyarette bulunduğundan, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.