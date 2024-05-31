Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri ve bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri ve bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

AKP'li, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, görüşmede Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı aktarıldı.

Erdoğan, Macaristan’a Avrupa Birliği dönem başkanlığında başarılar dilerken, Türkiye’nin Avrupa Birliği katılım sürecinin canlandırılmasında Macaristan’ın desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Erdoğan'ın ''Viktor Orban’ın doğum gününü tebrik ettiği" ifade edildi.