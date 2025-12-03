Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü: Neler konuşuldu?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karşı tarafın talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Görüşmede, Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliği, bu amaç doğrultusunda adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için gayret gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, İstanbul sürecinin canlandırılması için taraflarla temasların sürdüğünü ifade etti. Kalıcı barışa ulaşmak için diplomatik yolların etkili şekilde kullanılmasının gerektiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin ateşkesin sağlanması sürecindeki desteğinin süreceğini de kaydetti.

Görüşmede, Kafkaslar, Gazze ve Suriye'deki son durum da ele alındı.