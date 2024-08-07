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Erdoğan, Maduro ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile telefonda görüştü.

Güncel
  • 07.08.2024 20:32
  • Giriş: 07.08.2024 20:32
  • Güncelleme: 07.08.2024 20:36
Kaynak: AA
Erdoğan, Maduro ile görüştü
AA

Erdoğan, Venezüella Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan görüşmede, Venezuela'daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela'daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela'nın Filistin'e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.

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