Erdoğan: "Makamlar gelip geçicidir, yetkiler milletin emanetidir"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmza Töreni"nde konuştu.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Makamlar gelip geçicidir. Yetkiler milletin emanetidir" dedi.

Kamunun yararının diğer her şeyin üzerinde olduğunu söyleyen Erdoğan, "Görevini kötüye kullanan, milletin taleplerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, kamunun kaynaklarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Sözlerimin hemen başında sizlerin şahsında tüm kamu görevlilerimizin etik gününü tebrik ediyorum. Etik haftası boyunca yapılacak çalışmaların ve düzenlenecek etkinliklerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, eğitim , seminer ve panellerle kamu görevlilerine etik merkezli eğitimler veriyor.

228 bin 922 kamu görevlisi etik eğitimi aldı. Bunları kamu hizmetlerinde verimlilik açısından çok değerli buluyorum. Etik kurulumuzun tüm mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. Kamuda etik bilinç yaygınlaşacak. Ülkemizde etik bilincin yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Değer ve ilkelerin benimsenmesi için faaliyetler düzenliyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti geleneği olan bir devlettir. Devlet tecrübemiz iki bin yılı aşmaktadır. Örfü atiye nakleden ruh milli şuurda mahfuzdur. Devlet yönetimi ve kamu hizmeti sağlanmasında liyakate verilen önem büyük rol oynuyor.

Makamlar gelip geçicidir. Yetkiler milletin emanetidir. Kamunun yararı diğer her şeyin üzerindedir. Görevini kötüye kullanan, milletin taleplerine cevap veremeyen, çözümün değil sorunun bir parçası olan, kamunun kaynaklarını israf eden kimsenin gözünün yaşına bakmadık bundan sonra da bakmayız.

"CİMER'İ ÜLKE ÇAPINDA UYGULADIK"

Kimsenin 'ben yaptım oldu' diyerek milletimizin hukukunu çiğnemesine müsaade etmeyiz.

Etik kurallar sadece kamu görevlilerinin riayet edeceği düzenlemeleri sınırlamakla kalmaz.

Devlet mekanizmasının daha sağlıklı işlemesini sağlamak için tüm adımları attık. Aradan geçen 20 yılda ciddi bir bilgi birikimi oluştu.

Kendisini vatandaştan üstün görenler yıllarca milletimize adeta kan kusturdu. Milletimizden aldığımız destekle tüm zorlukların, darbe teşebbüslerinin üstünden gelmeyi başardık.

1994 yılında İBB'de başlattığımız beyaz masa uygulamasının daha geniş kapsamlısını CİMER olarak ülke çapında uyguladık.

Millet ile devlet arasına örülmüş duvarları yıkarak millet iradesinin önündeki engelleri kaldırdık."